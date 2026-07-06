Panamá conquista 5 medallas en parapowerlifting en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026

La delegación panameña culminó su participación en las pruebas de parapowerlifting con un palmarés de cinco preseas (dos de oro, dos de plata y una de bronce), además de un destacado cuarto lugar.

El paraatleta Rey Dimas (categoría -72 kg) conquistó dos medallas de oro en las modalidades de Best Lift (200 kg) y Total Lift (395 kg), superando a los competidores de Venezuela, Brasil y Ecuador.

Por su parte, Victoria Mendoza aportó dos metales al medallero tras obtener la plata en Best Lift (195 kg) y el bronce en Total Lift (385 kg).

Claudia Chen (categoría femenina -86 kg) se adjudicó la medalla de plata en la prueba de Total Lift con una marca de 285 kg.