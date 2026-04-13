Panamá con un reto en el Básquet 3x3

AFP | Panamá buscará dar pelea en el Baloncesto 3x3 de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. “Va a ser muy atractivo, en especial para el público, pues panamá estará representado por jugadores que se han desempeñado muy bien en varias ligas locales”, expresó Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA).

“Hicimos un torneo nacional, preparamos a nuestras selecciones, además de contar con un refuerzo que estudia en EEUU y este 3x3, de seguro, generará mucha competitividad, pues es a 21 puntos en 10 minutos, esperamos poder competir y avanzar a la siguiente ronda e intentar lograr alguna de las medallas”, indicó Blanco. Añadió que estos jugadores son elegibles para formar equipo para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en República Dominicana.

El dirigente es consiente que no será nada fácil, pues Panamá enfrentará rivales de cuidado en la fase inicial de los torneos: “Sabemos QUE, con Brasil y Argentina, en la rama femenina, y en lo masculino, Venezuela, que es un referente en esta modalidad, sumado a otras países muy competitivos, será retador”.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud se celebrarán del 12 al 25 de abril en Ciudad de Panamá y Playa Venao (surf). Los encuentros del básquet 3x3 se realizarán en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, del 23 al 25 de abril.

Cabe recordar que las entradas a estos partidos (y de todos los eventos de la justa deportiva) son gratuitas y se consiguen a través de la plataforma digital Panatickets.