Panamá: Casa de la gimnasia

La Gimnasia Artística panameña se alista para recibir a más de 2,100 personas, entre cuerpos técnicos y atletas, de unos 111 clubes, de 22 países, que se darán cita a participar en la Copa Panamericana de Clubes USAG 2026.

El evento está programado del 12 al 19 de julio, en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. “Tuvimos que cambiar la sede, ya hace unas semanas”, indicó Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia.

“Era en el [Centro de Convenciones] Figali, pero por temas de agenda, pues hay otros eventos allí, se decidió hacerlo en el Durán. Además, en el espacio habilitado para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento no nos es suficiente para armar este panamericano”, indicó.

Para el dirigente, se esperan equipos de todo el continente americano, pues es un “evento de masificación, donde los países empiezan a mira a su siguiente generación [de gimnastas], donde veremos atletas de 5 hasta los 17 años”.

La meta de Panamá para este torneo es clasificar, con un equipo completo, al Mundial en Róterdam. Según Herrera, esta Copa Panamericana solo es el inicio de una serie de competencias tanto en casa como en el extranjero que mantendrá la disciplina en constante actividad.

“Vamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en [República] Dominicana, a Argentina a los Suramericanos Mayores [septiembre], en Panamá vamos a tener el Centroamericano de Rítmica y de Aeróbica, en noviembre, o sea tenemos el calendario lleno”, dijo.