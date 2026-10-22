Panamá cae por la mínima ante Puerto Rico en su debut en el Premundial Sub18 de béisbol

Panamá cae en su debut del U18

Prensa. Fedebeis. Panamá cayó esta tarde ante Puerto Rico 2 carreras por 1 en un juegazo del Grupo C que se disputó en el Field 2 del Complejo IPL de La comunidad de El Toro en República Dominicana.

Panamá anotó su primera carrera en la parte alta de la primera entrada en las piernas de Winston Alonso, mientras que Puerto Rico hacía una en la baja de la misma primera entrada.

Abel Rodríguez el abridor panameño se fajó como los grandes en 5.1 entradas y dio paso al derecho Dustin Pitti en la alta de la sexta entrada.

En el 7mo de la suerte Panamá abre la entrada con cañonazo de Edward Delgado, Lucas López entra por Carlos Sánchez y en intento de sacrificio produce doble matanza. Danel Long cierra el 7mo con ponchado abanicando la brisa.

Dustin Pitti que vino en rol de relevo dio pasaporte al primer bateador del 7mo episodio, luego sacó un elevado a sus manos, un ponchado, le dieron un imparable y Ángel Sierra define el partido con hit remolcador al derecho.

El partido que fue dominado por los lanzadores se jugó en el Field 2 del complejo deportivo de IPL en la comunidad de El Toro en Boca Chica, República Dominicana.

Para la jornada de este viernes, Panamá abre jugando a las 12:00 medio hora en Dominicana, 11:00 am en Panamá, ante Canadá y tiene un segundo juego a las 3:00 p.m. (2:00 p.m. en Panamá) ante Puerto Rico.

Dustin Pitti pierde el partido por Panamá. Daniel Méndez dio de 3-1, Carlos Sánchez de 2-1, Yadier Fuentes de 2-1 para ser los mejores por Panamá.

El Premundial de Dominicana reparte 4 cupos al Mundial 2027 de China.

FUENTE: FEDEBEIS