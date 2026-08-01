Panamá busca su segunda victoria en el béisbol de los JCC Santo Domingo 2026

Panamá debutó ayer en el certamen con una victoria 4 carreras por 2 sobre la novena de México, en partido disputado esta tarde-noche en el estadio Juan Maricha, de República Dominicana, sede única del torneo.

La Federación Panameña de Béisbol anunció como posible abridor para ese duelo al derecho coclesano Darío Agrazal.

La selección de béisbol mayor masculina de Panamá regresa hoy sábado al diamante para jugar ante su similar de Nicaragua este sábado 1 de agosto, a las 12:30 p.m. (hora en Panamá), en su segundo compromiso de la Fase de Apertura del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026, que se celebran en Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá abrió la pizarra en el segundo episodio cuando el bateador Carlos Mosquera la desapareció por el jardín derecho ante un lanzamiento rompiente del abridor mexicano, el derecho del estadio Juan Marichal en la zona de Quisqueya, República Dominicana. En la alta de la tercera entrada el bocatoreño Héctor Rayo abrió el episodio con imparable al jardín central y avanzó a tercera con cañonazo de imparable del experimentado Edgard Muñoz. Con corredores en tercera y segunda, Jhony Santos recibió pasaporte y Luis Castillo con las bases llenas pega “globito dañino” al bosque derecho para remolcar a Rayo poniendo el partido 2-0.89

Con las bases repletas, Erasmo Caballero trajo la tercera para Panamá (3-0) con elevado de sacrificio al lado derecho del campo, sacando del partido al abridor mexicano Saúl Arias que tuvo una corta actuación. El derecho Jorge Monroy vino a reemplazar a Arias y cerró la entrada sin otras anotaciones.

En la baja de la cuarta el jardinero veragüense José Mordock dio tubey abriendo la entrada, Héctor Rayo dio infield hit y Jhony Santos pegó tubey para remolcar una más, para que Panamá dominará a México 4-0 en cuatro entradas. México hizo dos en la baja de la quinta y puso la pizarra 4-2.

Ganó el partido el relevo Gilberto Chú que trabajó 2.0 entradas con 2 ponchados y lo pierde el abridor mexicano Saúl Arias. Harold Araúz trabajó 4.1 entradas, con 4 hits permitidos, 2 carreras, ambas limpias, sin boletos y 1 ponchado.

Los mejores al bate por Panamá fueron, Jhony Santos de 3-2 con 1 remolque, Héctor Rayo de 3-2 y Carlos Mosquera de 4-1 con cuadrangular solitario.

El conjunto panameño comparte el Grupo B con México, Colombia y Nicaragua. Mientras que el Grupo A lo componen: Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Curazao.

La jornada de hoy la abre Colombia ante México, luego le sigue Nicaragua vs Panamá, Cuba ante Puerto Rico, y cierra Curazao contra República Dominicana.

Otros resultados de la jornada de ayer viernes:

Curazao 1-4 Cuba (Grupo A)

Nicaragua 3-1 Colombia (Grupo B)

República Dominicana 3-4 Puerto Rico (Grupo A)

* Con información de Comité Olímpico de Panamá y Federación Panameña de Béisbol.