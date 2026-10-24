Panamá avanza a Súper Ronda

La selección nacional de béisbol Sub-18 de Panamá venció 4 carreras por 2 al equipo de Canadá en la última jornada de la fase de grupos del Panamericano Premundial de la categoría, disputado en Santo Domingo, República Dominicana. Con este triunfo, la escuadra criolla clasificó invicta como líder del Grupo C hacia la Súper Ronda del torneo.

La victoria permite al conjunto panameño mantener vivas sus aspiraciones de obtener uno de los cuatro cupos disponibles para el Mundial Juvenil 2027 que se celebrará en China.

La clave del encuentro estuvo en la destacada actuación del abridor zurdo Christian González, quien trabajó durante 5.2 entradas impecables en las que apenas permitió dos imparables aislados, no concedió bases por bolas y recetó seis ponches para acreditarse la victoria.

Tras asegurar su clasificación en lo más alto del grupo, la novena panameña afrontará la siguiente fase bajo el siguiente calendario de partidos:

Domingo 25 de octubre: Enfrentará a República Dominicana a la 1:00 p.m. (hora de Panamá). Para este vital compromiso, el cuerpo técnico designó como lanzador abridor al derecho Abel Rodríguez.

Lunes 26 de octubre: Se medirá ante Nicaragua a las 9:00 a.m. (hora de Panamá).

Martes 27 de octubre: Chocará contra la selección de Estados Unidos a las 9:00 a.m. (hora de Panamá).

Miércoles 28 de octubre: Cerrará la Súper Ronda enfrentando a Venezuela a las 9:00 a.m. (hora de Panamá).

Los cuatro mejores clasificados al término de la Súper Ronda obtendrán el boleto directo a la cita mundialista de 2027. Además, el tercer y cuarto lugar disputarán la medalla de bronce, mientras que las dos mejores novenas jugarán por la presea de oro.