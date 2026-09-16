Palmeiras se verá con Flu en semis y asegura un brasileño en la final de Libertadores

Pese al susto de ir hasta los penales, Palmeiras eliminó este miércoles a Liga de Quito y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores 2026, donde podrían meterse los también brasileños Corinthians, que esta noche enfrentaba a Estudiantes, y Flamengo, que tiene un pie entre los cuatro mejores.

El Verdão sobrevivió a una noche que pintaba cómoda y terminó en medio de alta tensión en Quito, donde Liga Deportiva Universitaria remontó y ganó 3-2 en los 90 minutos para igualar a tres la serie.

El Verdão se adelantó con un gol de Marlon Freitas a los 10 minutos y Liga respondió rápidamente con Luis Segovia (15').

Con el empuje de Vitor Roque, Palmeiras se puso de nuevo al 73', de penal, pero el delantero ecuatoriano Michael Estrada metió todo el suspenso posible al marcar para el Albo en la agonía, al 90' y al 90+3'.

En la definición desde los once metros, el arquero visitante, Carlos Miguel, fue decisivo al detener dos disparos.

La trabajosa victoria de Palmeiras, subcampeón vigente de la Copa, lo metió entre los cuatro mejores y su próxima cita será en semis contra Fluminense, que el martes avanzó en su llave ante el Platense.

Para sorpresa de nadie, la recta decisiva del torneo ya tiene asegurada la presencia de un equipo brasileño en la final, el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, una hegemonía que conserva desde 2019, un año después de la recordada final entre River Plate y Boca Juniors.

- Corinthians y Estudiantes parten parejos -

La supremacía brasileña, soportada en un mercado de fichajes inalcanzable para los demás países sudamericanos, podía ampliarse esta misma noche, cuando se definía la serie entre Corinthians y Estudiantes de La Plata, que se enfrentaban en Sao Paulo después del empate 1-1 de la ida en Argentina.

El Timão llegaba con la necesidad de cortar una racha de cinco partidos sin ganar y de recuperar el impulso que lo llevó hasta esta instancia.

Fernando Diniz reservó el fin de semana a Memphis Depay, Gustavo Henrique y André Carrillo para afrontar con mayor frescura el decisivo encuentro en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, buscará volver a unas semifinales por primera vez desde 2009, cuando ganó su cuarta corona continental.

El equipo de Alexander Medina llega a una instancia copera emocionante para su historia tras vencer 2-1 a Platense en el torneo argentino y confía en sus atacantes Joaquín Correa y Guido Carrillo para lograr el pase.

El ganador se enfrentará en semifinales con Flamengo o Independiente del Valle de Ecuador, que el jueves definen su serie en Rio de Janeiro con ventaja 2-0 para el Mengão, que con ese resultado tiene un pie entre los cuatro mejores.

El campeón defensor cerrará los cuartos en el Maracaná con sus fichas puestas en Bruno Henrique, autor de uno de los goles de la ida, que llega además en gran momento tras decidir el domingo el triunfo liguero ante Corinthians.