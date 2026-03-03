Paliza de los Yankees a Panamá en duelo de preparación al Clásico Mundial

Los Yankees de New York, encabezados por J.C. Escarra, sacaron un marcador favorable 11 carreras por 1 ante Panamá en partido de exhibición, previo al Clásico Mundial jugado en el George Steinbrenner Field, de Tampa, Florida, Estados Unidos, hoy 3 de marzo.

Escarra, receptor de los Mulos, sonó 2-2 con cuadrangular y 3 carreras remolcadas, guiando a los Yankees a una buena victoria, apoyados también en el bate de Ryan McMahon que dio de 3-2 con 2 producidas.

Los Yankees sonaron 13 imparables, marcaron 11 carreras, anotando 2 en la baja de la primera, 3 más en la cuarta, 2 en la quinta, 2 en la sexta y 2 más en la octava.

Panamá tuvo un partido limitado en imparables, sonando apenas tres imparables, destacando Jhony Santos de 1-1, Enrique Bradfield de 3-1 y Johan Camargo de 3-1.