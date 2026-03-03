Deportes

Paliza de los Yankees a Panamá en duelo de preparación al Clásico Mundial

Redacción Web
03 de marzo de 2026

Los Yankees de New York, encabezados por J.C. Escarra, sacaron un marcador favorable 11 carreras por 1 ante Panamá en partido de exhibición, previo al Clásico Mundial jugado en el George Steinbrenner Field, de Tampa, Florida, Estados Unidos, hoy 3 de marzo.

Escarra, receptor de los Mulos, sonó 2-2 con cuadrangular y 3 carreras remolcadas, guiando a los Yankees a una buena victoria, apoyados también en el bate de Ryan McMahon que dio de 3-2 con 2 producidas.

Los Yankees sonaron 13 imparables, marcaron 11 carreras, anotando 2 en la baja de la primera, 3 más en la cuarta, 2 en la quinta, 2 en la sexta y 2 más en la octava.

Panamá tuvo un partido limitado en imparables, sonando apenas tres imparables, destacando Jhony Santos de 1-1, Enrique Bradfield de 3-1 y Johan Camargo de 3-1.

Para mañana miércoles, Panamá juega ante los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m. en Publix Field, donde se ha asignado para abrir el partido el derecho Jaime Barría.

* Fuente: Fedebeis

Tags:
Panamá
|
Clásico Mundial de béisbol
|
Yankees de Nueva York
|
partido exhibición
|
