El Pachuca vino de atrás para vencer 2-1 al Guadalajara y el Cruz Azul goleó 4-0 al León este jueves en los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En el estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca se impusieron a las Chivas del Guadalajara con dos genialidades del extremo neerlandesmarroquí Oussama Idrissi.

"Fue un gran partido ante el superlíder, supimos presionarlos y quitarles la pelota, que siempre la tienen", dijo Benjamín Mora, entrenador mexicano del Pachuca.

"No somos el caballo negro del torneo, somos un equipo que deja el corazón en cada partido", añadió.

Las Chivas encontraron el 1-0 de manera fortuita con un autogol del defensa brasileño Eduardo Bauermann al minuto 5.

Bauermann se barrió al filo del área chica para tratar de cortar un centro y terminó por mandar la pelota al fondo de su arco.

Al 37', el mismo brasileño marcó gol con un remate de cabeza en un tiro de esquina, pero la jugada fue anulada por una falta sobre el portero Raúl Rangel que fue revisada en el VAR.

El 1-1 de los Tuzos comenzó a gestarse al 48' con un pase del venezolano Salomón Rondón desde el mediocampo para Idrissi. El neerlandés dejó fuera de la jugada a dos defensas y definió con un toque bombeado que techó al portero Rangel.

Se jugaba el 90'+2 cuando Idrissi firmó el 2-1 con un disparo desde fuera del área que superó la estirada del guardameta.

Tras marcar el gol de la victoria en tiempo agregado, Idrissi fue expulsado por doble tarjeta amarilla al burlarse de un rival.

El neerlandés se perderá el segundo partido de la serie por suspensión.

"Los goles de Idrissi son de alto nivel. Oussama le ha dado muchas alegrías al equipo. Él tiene una gran responsabilidad de que estemos aquí, nos viene bien que descanse y esté en las semifinales", dijo Mora.

La vuelta se jugará el domingo en el estadio Akron.

El empate global le daría el pase a semifinales al Guadalajara, que fue líder bajo el mando del argentino Gabriel Milito. El Pachuca se clasificó como octavo.

"Necesitamos dar nuestra mejor versión y tener confianza para avanzar", dijo Milito. "El equipo tiene vocación ofensiva y tendremos muchos minutos por delante, y tengo claro que tenemos que defendernos bien, para estar a un solo gol de pasar".

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En su visita al estadio Nou Camp y bajo un aguacero, el campeón Cruz Azul arrolló 4-0 al León.

"Lastimosamente tuvimos el peor partido desde que llegué. Es un golpe duro, me duele, pero creo que no hay semejante diferencia. Merecemos cerrar de otra manera", dijo el argentino Javier Gandolfi, entrenador del León.

El argentino José Paradela hizo el 1-0 al minuto 8 con un disparo desde fuera del área.

Al 30', el también argentino Nicolás Ibáñez marcó el 2-0 con un tiro desde la media luna que fue desviado por un defensor.

El 3-0 fue obra de Paradela al 66' con una definición en el área frente al arquero Óscar García.

El uruguayo Gabriel Fernández sentenció el 4-0 al 73' con un remate afortunado tras un rechazo del portero.

Para avanzar a semifinales, el domingo en el estadio Azteca el León tendría que vencer por cinco goles de diferencia al Cruz Azul.

"Obviamente hay una ventaja de cuatro goles, pero no marca el destino. No va a ser fácil la vuelta. León tiene grandes jugadores", comentó Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul.

Los cuartos de final se pusieron en marcha el miércoles. El Toluca venció 2-0 al Atlas y el Monterrey empató 0-0 con el América.

Estas llaves se cerrarán el sábado.