Otro truco final de Merino lleva a España a las semis del Mundial contra Francia

Otro truco de magia de Mikel Merino cuando moría el partido (88'), como en octavos ante Portugal (1-0), dio este viernes la victoria a España ante Bélgica por 2-1 en Los Ángeles, para citarse en semifinales con Francia, el martes en Dallas.

Fabián Ruiz había adelantado a España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71, los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

El rechace del recién ingresado, tras un tiro de Pau Cubarsí, sirvió para que Merino marcara el tanto del pase a semifinales.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

Será la segunda semifinal de su historia tras la del Mundial 2010, cuando terminó levantando su única Copa del Mundo.

- La eficacia de Lamine -

El paisaje del partido quedó fijado de inmediato: España y su habitual vacuna de posesión ante unos Diablos Rojos que arrancaron sin su capitán Youri Tielemans por una lesión en calentamiento, y que solo asustaban con los eslalons de Jeremy Doku.

En el primer tramo fue Lamine el que tuvo la bola del 1-0 al recibir tras recuperación inmediata y curvar demasiado su tiro desde la frontal (21').

A tres días de cumplir 19 años, el genio español evidenció durante todo el duelo que le falta mejorar su eficacia para sentarse en la mesa de los grandes, aunque su fútbol callejero de fintas y regates enamoró a un Sofi Stadium rendido a su talento.

- Fabián da la razón a De la Fuente -

A la media hora llegó el 'break' español. En una jugada de manual, Pedro Porro combinó con Lamine en la derecha antes de centrar y su pase con veneno lo remató Dani Olmo. El rechace de Thibaut Courtois lo convirtió Fabián Ruiz.

Único cambio en el once respecto al sufrido triunfo 1-0 ante Portugal en octavos, el bicampeón europeo con el PSG jugó por Pedri y dio la razón a Luis de la Fuente, que todo lo que toca en este torneo lo convierte en oro.

El gol dio una marcha a la campeona de Europa. Los 'Olés' y los 'Ohhh' comenzaban a encadenarse en el último partido del Mundial en Los Ángeles, con Brad Pitt, Javier Bardem -camiseta de Borja Iglesias-, Penélope Cruz y la mitad de Oasis, Noel Gallagher, dando lustre a las gradas.

- Se acabó la racha -

Y cuando mejor estaba España, Bélgica por fin fue capaz de encadenar varios pases y encontró a De Ketelaere, que ganó la posición a Pau Cubarsí para marcar de cabeza.

Intocable hasta ese momento, España recibía su séptimo tiro entre los tres palos en el torneo y su primer gol tras cinco partidos y medio.

Sin haber hecho una parada en el partido, Unai Simón veía cerrada su racha de 650 minutos sin recibir goles, la mejor en la historia de los Mundiales.

- Abucheos a Lukaku -

Casi a la hora de juego la batalla pasaba del césped a los banquillos con doble cambio español, Ferran Torres y Pedri por Baena y Fabián Ruiz, y triple belga.

Entró al campo Romelu Lukaku, abucheado por la grada al convertirse en el símbolo del triunfo 4-1 en la ronda anterior frente a Estados Unidos, con baile de Trump incluido al marcar el último gol.

Cuando más brillaba Courtois ante el acoso español, el destino le tenía guardada una lesión en el muslo izquierdo. Entre lágrimas dejó su puesto a Lammens (71').

Un rechace del portero del Manchester United lo aprovechó Merino, héroe ya ante Portugal (1-0, 90+1'), para marcar cuando llevaba apenas dos minutos en el campo.