Osaka busca mejor suerte en Toronto con la mira puesta en el US Open

La tenista japonesa Naomi Osaka espera que el éxito que cosechó el año pasado en Montreal se traslade ahora a Toronto, sede del torneo WTA 1000 de Canadá, que será antesala del US Open a final de mes.

La tenista japonesa, cuatro veces campeona de Grand Slam, viene de alcanzar las semifinales en las pistas duras de Washington, donde cayó ante la filipina Alexandra Eala, quien finalmente se alzó con el título.

"Me fue mejor que el año pasado en Washington, así que espero mantener el buen ritmo", declaró Osaka.

"Históricamente no he jugado especialmente bien aquí, así que espero cambiar eso este año", añadió sobre el reto que significa Toronto.

La ex número uno del mundo parte como undécima cabeza de serie de un certamen que comenzó el domingo y busca ganar impulso de cara al inicio del US Open, previsto para el 31 de agosto.

Osaka conquistó el último de sus cuatro títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2021 y aún no ha recuperado el nivel que exhibía antes de tomarse una prolongada baja por maternidad en 2023.

Sin embargo, el año pasado llegó a las semifinales del US Open y, en la actual temporada, alcanzó por primera vez los octavos de final de Roland Garros y logró su mejor resultado en Wimbledon al llegar a cuartos de final.

"Espero ganar mucha confianza antes de llegar a Nueva York", comentó.

Osaka, que se enfrentará el miércoles en segunda ronda a la alemana Eva Lys o a la húngara Panna Udvardy, comparte cuadro con la segunda cabeza de serie y campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, encabeza la lista de favoritas del torneo.

Tras sus decepcionantes actuaciones en Roland Garros y Wimbledon, la bielorrusa busca reafirmar su dominio en pista dura, superficie en la que su única derrota este año fue ante Rybakina en la final del Abierto de Australia.