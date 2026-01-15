Orlando Magic gana 118-111 a Memphis Grizzlies en partido de NBA en Berlín

Orlando Magic logró su 23ª victoria de la temporada y afianzó su sexto lugar en la Conferencia Este de la NBA al dominar 118-111 a Memphis Grizzlies, en un partido deslocalizado a Berlín.

La capital alemana albergó por primera vez un duelo de la liga de básquet más prestigiosa del mundo y allí los Magic se repusieron a un inicio de partido catastrófico, en el que llegaron a estar veinte puntos abajo en el marcador.

El alemán Franz Wagner brilló en casa, con 18 puntos y 9 rebotes, liderando la reacción del equipo de Florida, aunque el máximo anotador de su equipo en el partido fue Paolo Banchero (26 puntos 13 rebotes).

Con este triunfo, Orlando pisa los talones a los Sixers, quintos de la Conferencia Este.

A pesar de los 30 puntos logrados por Jaren Jackson, Memphis registra su 23ª derrota de la temporada y es décimo de la Conferencia Oeste.

Las miradas también se dirigieron este jueves a la grada del pabellón de Berlín, con figuras del deporte alemán asistiendo al partido como el entrenador de fútbol Jürgen Klopp, los futbolistas Mats Hummels y Thomas Müller o el basquetbolista Dirk Nowitzki, entre otros.

Los dos equipos volverán a verse las caras el domingo en Londres, en otro duelo de la minigira que la NBA viene realizando en Europa en los últimos años.