Organizadores de los Juegos de Los Ángeles 2028 prometen entradas "asequibles"

Los responsables de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se comprometieron este martes a organizar un evento "asequible e inclusivo", un mensaje enviado la víspera de que se abra el registro para la lotería de compra de boletos.

El presidente de LA28, Casey Wasserman, detalló que un millón de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos tendrán un precio de 28 dólares, mientras un tercio de los aproximadamente 14 millones de boletos que saldrán a la venta costarán 100 dólares o menos.

"Desde el principio hemos sido claros: acceso a estos Juegos, porque estos Juegos pertenecen a todos", declaró Wasserman. "Estos Juegos tienen que ser asequibles e inclusivos".

Wasserman habló en el histórico Memorial Coliseum de Los Ángeles un día antes de que se ponga en marcha el proceso de venta de entradas.

El miércoles, a partir de las 07H00 locales (15H00 GMT), los aficionados de todo el mundo podrán registrarse para intentar adquirir una opción de compra de entradas a partir de abril.

Las personas que se registren serán incluidas en un sorteo que asignará aleatoriamente franjas horarias para comprar entradas.

Los comentarios de Wasserman se produjeron en el marco de las críticas a la estrategia de venta de entradas de la FIFA para la Copa del Mundo que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México.

El mes pasado, el organismo rector del fútbol mundial se vio forzado a anunciar un número limitado de entradas a 60 dólares después de que los precios del torneo fueran tachados de "extorsivos y astronómicos".

"Este es el primer paso para que los aficionados de la ciudad, del país y sí, de todo el mundo, consigan su entrada para la historia y se unan a nosotros aquí en Los Ángeles para los mejores Juegos que el mundo haya visto jamás", afirmó Wasserman.

En el evento del martes, unos 300 atletas olímpicos y paralímpicos de ediciones pasadas asistieron al encendido ceremonial del pebetero olímpico en el Memorial Coliseum de la urbe californiana.

La ex figura de la natación estadounidense Janet Evans, ganadora de cuatro oros olímpicos y directora de atletas de LA28, evocó su propia experiencia de asistir como aficionada a los Juegos de Los Ángeles de 1984.

"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos reúnen al mundo, pero también inspiran a la gente", dijo Evans a la AFP. "Como una niña de 12 años que vino a ver los Juegos aquí en el 84, me inspiré para hacer lo que hago ahora. Creo que hacer que las entradas sean accesibles y asequibles para todos aquí, en la ciudad de Los Ángeles, va a inspirar a los jóvenes".

El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, detalló que más de 150.000 personas se han inscrito para ser voluntarios en esta cita olímpica.