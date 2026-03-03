Orden y resistencia: Botafogo empata en Guayaquil y apunta a la fase de grupos

Botafogo se plantó con orden y seriedad, resistió la presión y consiguió este martes un valioso empate 1-1 en su visita al Barcelona de Ecuador, en el duelo de ida que abrió la tercera fase de la Copa Libertadores 2026.

Para el Fogão, el resultado fue una prueba de temple en su camino por recuperar el fulgor de 2024, cuando levantó por primera vez el trofeo del principal torneo de clubes de la Conmebol y conquistó el Brasileirão tras casi tres décadas.

El paraguayo Héctor Villalba, al minuto 23, abrió la cuenta para el elenco ecuatoriano que dirige el venezolano César Farías, mientras que Matheus Martins, en el 66', se encargó del empate para el albinegro carioca.

El Torero logró sostener el orden táctico durante gran parte del encuentro y, aunque buscó el triunfo en su fortín de Guayaquil, terminó cediendo el empate ante un rival que mostró solidez defensiva en momentos clave del compromiso.

El empate deja a los cariocas en buena posición de cara a la revancha en Rio de Janeiro, el próximo martes.

La grilla de partidos de la tercera fase contempla también esta semana los cruces Carabobo FC (VEN)-Sporting Cristal (PER) y O'Higgins (CHI)-Deportes Tolima (COL), ambos el miércoles, y Juventud (URU)-Independiente Medellín (COL), el jueves.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol.

- Juventud y una nueva ventana a la ilusión -

Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay quedaron atrás en el recorrido continental.

Juventud, el orgullo de la pequeña ciudad de Las Piedras -vecina de Montevideo-, vive con especial emoción su histórica primera participación en la Copa Libertadores, un hito que se ha convertido en una auténtica celebración para su comunidad de apenas 65.000 habitantes.

"Es como el hijo pequeño de casa, así lo sentimos", afirma Jorge Smaldone, un pedrense de 57 años hincha de El Juve, o del "Juventus Stone", como suelen llamarlo los más jóvenes en las redes sociales.

Tras superar las dos primeras rondas ante la U quiteña y el Aborigen paraguayo, el conjunto uruguayo afronta la tercera fase frente a un adversario de mayor jerarquía histórica, Independiente Medellín, que llega con un presente irregular y muy alejado de los primeros puestos en la liga colombiana.

El duelo está programado para el jueves (00H30 GMT del viernes) en Montevideo.

- Mejores apuestas para Tolima y Cristal -

Deportes Tolima y Sporting Cristal, habituales protagonistas del torneo continental, llegan con una ligera ventaja de experiencia y recorrido en la Copa frente a O'Higgins de Chile y Carabobo de Venezuela, sus respectivos rivales en los cruces de la tercera fase.

Tolima arrancó su participación en la segunda fase frente al Táchira y tras victorias de 1-0 para cada bando, el vinotinto y oro colombiano logró la continuidad internacional al vencer por penales 3-0.

El cervecero peruano también recurrió a los doce pasos (5-4) para firmar su pase frente al 2 de Mayo paraguayo, en una complicada serie de segunda ronda que se selló con un 2-2 en el marcador global.

Carabobo, que avanzó tras superar al chileno Huachipato con un global de 3-1, recibirá a Cristal el miércoles a las 22H00 GMT en Valencia.

En tanto, O'Higgins será local frente al Pijao el mismo día desde las 00H30 GMT del jueves en Rancagua.