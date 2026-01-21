La Academia Budokan Panamá fue fundada el 31 de enero del año 2018, bajo la filosofía de integración y oportunidades para todos por igual.

“Nuestra academia nació de la necesidad de que mis atletas pertenecerán a un dojo organizado”, explicó Edwin Castillo, su fundador. “Iniciamos con 10 estudiantes, todos niños hoy día ya son cinturones negros y tenemos unos 80 atletas que, junto a sus padres, han confiado en nosotros y en nuestra filosofía la cual es la integración y oportunidades para todos por igual”.

Esta academia, con sede en Panamá Oeste, inscribe a interesados desde los 3 años hasta adultos, los cuales son divididos en clases de prekarate, infantiles y juveniles adultos.

Este año cumplirá ocho años de creación, tiempo en el que se ha convertido en uno de los dojos más competitivos a nivel provincial y del país, con 19 atletas de alto nivel nacional e internacional, incluyendo los tres primeros lugares del ranking nacional de Federación Panameña de Karate. Destacan: Keyla Castillo, número uno del ranking nacional en su categoría; Melanie Castillo primera en el ranking nacional de la categoría sub-21 y Senior; y Kenneth Espino, en la cima del listado nacional.

Actualmente, la academia ha participado y participa de las actividades federativas dentro y fuera del país, tales como el Open Guatemala, los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, los Juegos Centroamericanos; los Codicader, entre otros.

“Entre nuestras metas está mantenerse en los primeros lugares de academias de karate y lograr que la mayoría de nuestros atletas consigan las oportunidades que necesitan para crecer en el karate como deporte, explicó el sensei Castillo.