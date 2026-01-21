Deportes

El dojo Budokan Panamá imparte clases diseñadas para fortalecer el cuerpo, la mente y el espiritú en Panamá Oeste

Cortesía | Atleta panameño Edwin Castillo.
Cortesía | El sensei Edwin Castillo junto a alumnos de la Academia Budokan Panamá.
Cortesía | Imagen de los estudiantes en sus diversas categorías.
Cortesía | Kayla Castillo.
Yalena Ortiz
21 de enero de 2026

La Academia Budokan Panamá fue fundada el 31 de enero del año 2018, bajo la filosofía de integración y oportunidades para todos por igual.

“Nuestra academia nació de la necesidad de que mis atletas pertenecerán a un dojo organizado”, explicó Edwin Castillo, su fundador. “Iniciamos con 10 estudiantes, todos niños hoy día ya son cinturones negros y tenemos unos 80 atletas que, junto a sus padres, han confiado en nosotros y en nuestra filosofía la cual es la integración y oportunidades para todos por igual”.

Esta academia, con sede en Panamá Oeste, inscribe a interesados desde los 3 años hasta adultos, los cuales son divididos en clases de prekarate, infantiles y juveniles adultos.

Este año cumplirá ocho años de creación, tiempo en el que se ha convertido en uno de los dojos más competitivos a nivel provincial y del país, con 19 atletas de alto nivel nacional e internacional, incluyendo los tres primeros lugares del ranking nacional de Federación Panameña de Karate. Destacan: Keyla Castillo, número uno del ranking nacional en su categoría; Melanie Castillo primera en el ranking nacional de la categoría sub-21 y Senior; y Kenneth Espino, en la cima del listado nacional.

Actualmente, la academia ha participado y participa de las actividades federativas dentro y fuera del país, tales como el Open Guatemala, los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, los Juegos Centroamericanos; los Codicader, entre otros.

“Entre nuestras metas está mantenerse en los primeros lugares de academias de karate y lograr que la mayoría de nuestros atletas consigan las oportunidades que necesitan para crecer en el karate como deporte, explicó el sensei Castillo.

Atletas destacados

ml | Edwin Castillo, campeón Centroamericano, y medalla de plata y bronce Centroamericano, Clasificación en 2024 y participación en los Juegos Panamericanos ASU2025 y Juegos Bolivarianos 2025. Keyla Castillo, subcampeona centroamericana medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Melanie Castillo, medallas de bronce en Centroamericano de Kata. Kenneth Espino, campeón Centro Caribe 2025, medalla de bronce en los Juegos CODICADER 2025. Gael Jiménez, medalla de bronce Centro Caribe, subcampeón del USA Open.

De interés

Dojo está ubicado en Plaza Nuevo Amanecer frente a Valle Hermoso, en Arraiján.

No se tiene un perfil específico. Todos son bienvenidos desde los 3 años, sin límite de edad.

Información adicional de las clases y cursos en 6934-0930 o en Budokan_panama

El 31 de enero la academia cumple 8 años de formar atletas en la disciplina del karate.

80
atletas integran actualmente la academia, en diversas categorías.
