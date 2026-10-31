Oporto golea al colista y mantiene su pleno de victorias en Portugal

El Oporto continúa imparable como líder de la liga portuguesa, donde ya encadena diez triunfos en otras tantas jornadas disputadas, el último de ellos este sábado por 4-0 sobre el colista Estoril.

El danés Victor Froholdt, el español Borja Sainz, el portugués André Silva y el también español Gabriel Veiga firmaron los tantos en esta ocasión en el estadio del Dragón.

Con 30 puntos, el equipo blanquiazul se distancia provisionalmente con ocho más que el segundo, el Benfica (22 puntos), que recibirá el lunes al Alverca.

El Sporting de Lisboa, tercero con 21 unidades, había ganado el viernes en la apertura de esta décima fecha, por 2-0 en el campo del Casa Pia.

-- Resultados de la 10ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Casa Pia 0

Sporting de Lisboa 2 Lima (13), Catamo (90+4)

- Sábado:

Moreirense 2 Araujo (50), John (90+5)

Estrela da Amadora 1 Zvonarek (57)

Oporto 4 Froholdt (4), Sainz (64), André Silva (70), Veiga (73)

Estoril 0

- Domingo:

(15h30 GMT) Arouca

Nacional

(18h00 GMT) Académico de Viseu

Rio Ave

Marítimo

Santa Clara

(20h30 GMT) Sporting de Braga

FC Famalicão

- Lunes:

(20h15 GMT) Benfica

FC Alverca

Gil Vicente

Vitoria de Guimarães

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Oporto 30 10 10 0 0 25 4 21

2. Benfica 22 9 7 1 1 26 8 18

3. Sporting de Lisboa 21 10 6 3 1 23 11 12

4. Santa Clara 18 9 5 3 1 13 6 7

5. Arouca 17 9 5 2 2 12 7 5

6. Académico de Viseu 17 9 5 2 2 13 11 2

7. Gil Vicente 14 9 4 2 3 8 7 1

8. Moreirense 14 10 4 2 4 13 17 -4

9. FC Alverca 11 9 3 2 4 13 13 0

10. Sporting de Braga 11 9 3 2 4 9 11 -2

11. FC Famalicão 10 9 2 4 3 14 11 3

12. Estrela da Amadora 10 10 2 4 4 15 19 -4

13. Vitoria de Guimarães 8 9 2 2 5 10 10 0

14. Marítimo 8 9 2 2 5 9 19 -10

15. Nacional 7 9 2 1 6 10 18 -8

16. Rio Ave 7 9 2 1 6 8 21 -13

17. Casa Pia 7 10 2 1 7 5 19 -14

18. Estoril 2 10 0 2 8 5 19 -14