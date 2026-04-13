Operación remontada para Barça y Real Madrid; PSG y Arsenal con pie y medio en semis

Siempre candidatos, a Real Madrid y Barcelona no les queda otra que lograr una remontada como visitantes para clasificarse a las semifinales de Champions, instancia que ya vislumbran PSG y Arsenal tras los partidos de ida de la semana pasada.

Los dos gigantes del fútbol español perdieron en casa ante Bayern Munich (2-1) y Atlético de Madrid (2-0). El Arsenal se impuso por 1-0 en su visita al Sporting en Lisboa, mientras que el PSG, campeón vigente de la competición, superó claramente al Liverpool (2-0) en el Parque de los Príncipes.

- Atlético-Barça: ¿otro festín de goles? -

La supervivencia del Barça en Europa pasa por una remontada en el Metropolitano (martes, 19h00 GMT), luego del 2-0 encajado en el Camp Nou en la ida.

De las últimas 10 ocasiones que el club azulgrana ha visitado el templo atlético, ganó en siete (incluidas las cinco últimas), con dos derrotas y un empate.

Hace un año, al Barça le bastaron 20 minutos para marcar cuatro goles y remontar un 2-0 en contra en Madrid y esta misma temporada, estuvo cerca de igualar la eliminatoria de Copa del Rey tras encajar un 4-0 en el Metropolitano (3-0 en el Camp Nou).

El equipo de Diego Simeone no se da por clasificado, pero también sabe que puede hacer daño al rival, que ha encajado al menos un gol en los últimos 14 partidos europeos que ha disputado.

- Liverpool-PSG: la magia de Anfield -

Tras unos primeros meses de rendimiento inferior al esperado, sobre todo por la acumulación de lesiones tras la exigente temporada anterior, el París Saint Germain vuelve a dar miedo a sus rivales y es serio candidato a revalidar el título.

Liberados de sus problemas físicos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskkhelia y Desiré Doué vuelven a aterrorizar a las defensas rivales y la maquinaria parisina funciona perfectamente con los portugueses Vitinha y Joao Neves a los mandos.

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos, entre ellos los dos de la eliminatoria de octavos frente al Chelsea (5-2 y 3-0) y la ida de cuartos contra el Liverpool la semana pasada (2-0).

En Anfield (martes, 19h00 GMT), donde espera protagonizar una noche especial, el Liverpool intentará dar la vuelta al resultado, a pesar de su rendimiento esta temporada: suma ya 17 derrotas en todas las competiciones, las siete últimas en los últimos dos meses y medio.

El equipo de Luis Enrique, además, llegará más descansado tras haberse aplazado su partido de Ligue 1 del fin de semana.

- Bayern-Real Madrid: el reto del rey -

El Real Madrid, acostumbrado a las remontadas imposibles, está ante uno de los mayores desafíos de su historia, dar la vuelta a una eliminatoria tras perder en casa en la ida (2-1), algo que nunca logró en la Copa de Europa o Liga de Campeones.

Hubo un precedente, frente al Wacker Innsbruck austriaco, pero fue en la Recopa en la temporada 1970-1971 (1-0, 2-0).

La tarea parece casi imposible viendo el estado de forma de unos y otros: mientras el Bayern está cerca de otro título de Bundesliga, con récord de goles incluido (105 en 29 partidos), el Real Madrid se ha despedido de LaLiga (a 9 puntos del Barça) y el miércoles podría cerrar una temporada decepcionante.

En el gigante blanco, además, no podrá jugar en Múnich (miércoles, 19h00 GMT) uno de sus futbolistas más destacados esta temporada, Aurélien Tchouaméni, por acumulación de amonestaciones.

A favor del club blanco, 15 veces campeón europeo, juegan sus últimas visitas a Múnich (tres victorias y un empate) y cuatro clasificaciones consecutivas, aunque sólo la primera (en 2014) fue con la vuelta en Alemania.

Además del espíritu combativo del que siempre hace gala, como reiteró su presidente Florentino Pérez en un acto con los socios el domingo: "Vamos a seguir luchando hasta el último momento".

- Arsenal-Sporting: Los fantasmas del Emirates -

En condiciones normales, esta eliminatoria (miércoles, 19h00 GMT) estaría decidida tras la victoria 1-0 del Arsenal en Lisboa la semana pasada frente al Sporting, pero en el Emirates, los Gunners no lucharán sólo contra los portugueses, sino también contra sus propios fantasmas.

Como en las últimas temporadas, el equipo de Mikel Arteta parece llegar asfixiado al tramo decisivo de la temporada tras haber brillado en la primera parte del curso.

En las últimas tres semanas, el Arsenal perdió la final de la Copa de la Liga (2-0 contra el Manchester City), fue eliminado de los cuartos de la FA Cup por un segunda división (Southampton) y el sábado sufrió una derrota en casa contra el Bournemouth (2-1) que pone en peligro el título de la Premier League que parecía tener ganado hace solo un mes.

El único resultado positivo fue el de Lisboa, gracias a un gol en el descuento de Kai Havertz, en un partido en el que el Sporting disparó más a portería rival y en el que David Raya paró más balones que su homólogo portugués.