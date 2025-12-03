ONG advierten de redadas antinmigración en EEUU durante el Mundial de 2026

Grupos defensores de los derechos humanos advirtieron este miércoles que las políticas antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, podrían ensombrecer el Mundial de fútbol de 2026.

El aviso fue lanzado dos días antes de que se realice, el viernes en Washington, el sorteo de la Copa del Mundo, que el gigante americano albergará junto a Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtieron contra las redadas fuera de los estadios en Estados Unidos, que albergará la mayoría de los partidos de la primera cita mundialista de 48 selecciones.

Instaron al organismo rector del balompié, la FIFA, a cumplir sus promesas de proteger a los trabajadores, aficionados y periodistas.

"Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin temor a ser detenidos y separados de sus seres queridos", dijo Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, en una rueda de prensa conjunta.

Un informe de Human Rights Watch publicado este miércoles reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 92.000 personas entre enero y octubre cerca de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial.

El informe señala que un solicitante de asilo en Estados Unidos fue detenido en julio antes de la final del Mundial de Clubes, que se disputó a mediados de año en suelo estadounidense.

Como parte de su campaña de deportaciones masivas, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en algunas ciudades que acogerán partidos de la mayor cita del fútbol, como Chicago y Los Ángeles.

"Necesitamos que la FIFA, las ciudades anfitrionas y otras entidades dejen claro si el ICE, la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden federales estarán presentes en los estadios", afirmó Jennifer Li, profesora del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, en Washington.

"No se trata solo de una hipótesis", agregó.

Minky Worden, de Human Rights Watch, expresó su especial preocupación por la revocación por parte de la administración estadounidense de las protecciones legales temporales para los migrantes de Haití, que clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en más de 50 años.

"Estas políticas ponen en peligro a las comunidades y amenazan con socavar la integridad del propio torneo", afirmó Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la ACLU. "Si no se toman medidas hoy, la FIFA corre el riesgo de convertirse en un escenario para el autoritarismo".