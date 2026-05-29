$!Once buscarán la victoria en el Clásico Presidente

Será una carrera de 2,100 metros (10 ½ furlongs) donde los inscritos tendrán que ratificar su participación el próximo domingo 7 de junio, pagando en la caja del Hipódromo Presidente Remón hasta las 5 de la tarde la suma de 1,500 balboas.

Se dieron a conocer los participantes de la versión 97 del Clásico Presidente donde Takao, ganador del Clásico Año Nuevo y Come Candela, victorioso en el Clásico Día Internacional del Trabajador encabezan la lista de participantes.

A.García | Para este fin de semana se espera una programación que promete. Por mencionar, en la primera sabatina debutan dos hermanos hijos de Dandy del Barrio y otro del campeón del Clásico del Caribe 2016, El Tigre Mono.

También reaparece la triple coronada y ganadora de la Copa Confraternidad de Hembras 2025, Jaque Doble. Serán ocho carreras en la tanda sabatina. Entre tanto, para la programación dominical de ocho competencias siendo la más importante el Clásico Rafael, Claudio, Jorge y Ricardo Endara, grado 3 en distancia de 1,400 metros donde se miden yeguas nacionales de tres años por más de 24 mil balboas en premio.

Aquí parte como favorita de acuerdo al programa oficial de carreras, la yegua Doña Perfecta ganadora del Clásico Sociedad de Criadores de Caballos de Carreras de Panamá- SOCRICA- y que va en busca de su tercer clásico de por vida y su cuarta victoria al hilo. La invicta hija de Indiano se enfrenta a ocho buenas potrancas que tratarán de quitarle el invicto.