Oliynykova, el contraste entre vivir en Kiev y jugar en el circuito WTA

La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova, quien vive el contraste entre residir en Kiev y viajar constantemente por el mundo, declaró este martes a la AFP que el hecho de que el mundo del deporte vuelva a integrar a Rusia es una "victoria propagandística" para Moscú.

La jugadora, de 25 años y residente en la capital, Kiev, lanzó además una sentida petición al presidente estadounidense Donald Trump para que entregue a Ucrania los misiles interceptores que necesita para defenderse.

Oliynykova habló con la AFP durante el Abierto de Hong Kong, apenas unas horas después de que Rusia volviera a castigar a Ucrania con mortíferos ataques nocturnos.

- Padre y novio en el ejército -

La guerra es especialmente personal para Oliynykova —que alcanzó en septiembre el mejor ranking de su carrera, el 41º puesto mundial del circuito WTA— porque su padre y su novio están en las fuerzas armadas.

También ha visto de primera mano la magnitud de la destrucción causada en Ucrania desde la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022.

Oliynykova, que este año se ha convertido en una de las deportistas ucranianas más reivindicativas, se emociona al explicar sus sensaciones.

"Cuando veo las noticias siento mucha empatía y para mí es muy doloroso verlo, y además es algo muy personal", dijo.

Oliynykova explicó que a menudo le impresiona el contraste entre la vida en el circuito de tenis y la realidad en su país.

"Cuando vuelvo a casa vivo bajo ataques, veo edificios destruidos", afirmó, con la voz a punto de quebrarse por la emoción.

"A veces no estoy solamente en Kiev, he estado en ciudades que están cerca del frente y que sufren muchísimo".

La tenista contó que se despierta con frecuencia debido a explosiones en Kiev, donde también hay cortes de luz.

"Te despiertas y oyes ese sonido, el apartamento tiembla", dijo tras perder su partido inaugural en Hong Kong en dos sets.

"Digamos que llegas a casa después del entrenamiento, no hay electricidad, tienes que subir andando al piso 20, ya estás cansada, quieres descansar. Y ni siquiera puedes ducharte, además en Ucrania el invierno es frío".

- "Necesitamos Patriot para salvar vidas" -

Aunque la guerra se prolonga, el deporte internacional está suavizando su postura hacia los deportistas rusos.

Los equipos masculino y femenino de hockey sobre hielo de Rusia podrán regresar al campeonato mundial en 2027 tras una ausencia de cinco años.

Además, Rusia albergará el campeonato mundial de halterofilia de 2030.

En julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) relajó las restricciones sobre los atletas rusos y abrió una vía para que compitan en pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles.

Oliynykova, que este año jugó en los cuatro torneos de Grand Slam en un gran salto en su carrera, alza la voz porque quiere que el mundo sepa por lo que está pasando su país y su gente.

"Esto es horrible porque estas personas forman parte de la propaganda rusa", dijo.

"Es una victoria para la propaganda rusa, como si hubieran aceptado a las personas, los símbolos del país que está matando gente todos los días. Han aceptado a las personas que están apoyando estas cosas horribles".

Cuando se le pregunta si tiene un mensaje para Trump, que en su día prometió acabar con la guerra en 24 horas, Oliynykova repitió la petición de su gobierno de misiles Patriot, uno de los sistemas de armas más importantes que tiene Ucrania para interceptar los ataques rusos.

"Necesitamos Patriot para defender nuestras ciudades, para lograr defensa antiaérea y salvar vidas", señaló.

"Ahora mismo los rusos nos están aterrorizando, están aterrorizando Kiev. Hay más ataques que nunca, están muriendo muchos civiles".