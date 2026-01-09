OKC Thunder triunfa frente a los Grizzlies sin Gilgeous-Alexander y Holmgren

Oklahoma City Thunder logró este viernes su mayor remontada de la temporada al imponerse 117-116 sobre los Memphis Grizzlies, en una noche en la que no pudo contar con los lesionados Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada:

-Caruso fue el cerrador de OKC en Memphis-

Una estupenda acción defensiva de Alex Caruso defendiendo el lanzamiento decisivo del novato Cedric Coward selló una de las victorias más representativas de la temporada para OKC en el FedEx Forum (Memphis).

Coward, de 22 años, avanzó la pelota a territorio enemigo y quedó sin opciones para pasar el balón mientras transcurrían los segundos finales, hasta que debió sacar un remate forzado que no tocó el aro.

Al final de la primera parte, la ventaja de Memphis era de 19 puntos, lograron llevarla a 21 antes de un cuarto período arrollador de los visitantes.

"Hemos trabajado bien defensivamente", dijo Jalen Williams. "Cuando los lanzamientos no entraban tratamos de atacar la pintura, eso fue clave".

"Logramos mantenernos firmes en nuestro proceso y eso fue lo que nos ayudó para sacar adelante el partido".

Williams, de 24 años, completó un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes mientras que Kenrich Williams aportó 21 desde la banca, el segundo mejor registro de su carrera.

El Thunder superó la ausencia de su principal figura y llega a 31 triunfos en el liderato de la Conferencia Oeste.

-Boston sigue en ruta ascendente-

Los Boston Celtics ganaron un duelo directo por la tercera posición de la Conferencia Este al imponerse 125-117 sobre los Toronto Raptors, sus más cercanos perseguidores.

El cuadro verde ha ganado ocho de los últimos diez partidos.

Payton Pritchard fue el máximo anotador con 27 puntos, mientras que en un cercano segundo puesto estuvo el escolta Jaylen Brown, con 25.

"Se trata de ser agresivo, ellos son un equipo muy fuerte", dijo Brown. "No estoy contento con mi actuación, perdí la pelota muchas veces, mañana tendremos una oportunidad para mejorar".

La autocrítica de Brown no fue correspondida por los aficionados, quienes le gritaron al ritmo de M-V-P cada vez que fue a la línea de tiros libres en el TD Garden de Boston.

El dominio de Boston no tuvo discusión al superar al cuadro canadiense en rebotes y puntos en la pintura.

Los Raptors han perdido la oportunidad de acortar distancias y se mantienen en el cuarto puesto del Este con 23 triunfos y 16 derrotas.

-Embiid y Maxey se combinan para 51 puntos-

Los Philadelphia 76ers derrotaron 103-91 a los Magic en el Kia Center de Orlando y sumaron su segunda victoria consecutiva.

Tyrese Maxey tuvo un paso perfecto por la línea de tiros libres anotando sus seis intentos en ruta a 29 puntos mientras que el centro y seleccionado estadounidense, Joel Embiid, sumó 22 a la causa.

"No podíamos hacer un triple en la primera parte, son cosas que pasan", comentó Maxey. "No todas las victorias van a ser bonitas, hemos hecho de todo un poco esta temporada".

Los Sixers no tuvieron su noche más efectiva lanzando para un 41 por ciento desde la cancha (39/95), incluidos cuatro de sus 28 intentos desde la línea de tres.

Sin embargo, lograron imponerse por medio de su defensa limitando a 12 puntos a Orlando en el cuarto período.