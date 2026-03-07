Ohtani y Japón mandan; Colombia se complica y Brasil cae por paliza en el Clásico Mundial

Japón mantuvo el sábado su paso perfecto en el Clásico Mundial de béisbol con otra exhibición ofensiva liderada por Shohei Ohtani, mientras Colombia agravó su panorama con una segunda derrota consecutiva, Canadá celebró en su debut e Italia debutó con autoridad al aplastar a Brasil.

Los samuráis necesitaron sangre fría y poder ofensivo para derrotar 8x6 a Corea del Sur en un duelo cargado de tensión del Grupo C disputado en el Tokyo Dome. El protagonista volvió a ser Shohei Ohtani, quien conectó su segundo jonrón del torneo para mantener el invicto de los campeones defensores.

La estrella de Los Angeles Dodgers volvió a mandar la pelota a las gradas por segundo partido consecutivo, pero los surcoreanos nunca se rindieron. Seiya Suzuki conectó dos cuadrangulares y Masataka Yoshida añadió otro para sostener la ofensiva japonesa en un juego de constantes cambios.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales, sorprendidos por tres carreras surcoreanas en la primera entrada. Suzuki acercó a Japón con su primer jonrón y Ohtani empató en la tercera con un batazo monumental que encendió al público del Tokyo Dome.

En ese mismo episodio Japón tomó ventaja con vuelacercas consecutivos de Yoshida y Suzuki, aunque Corea reaccionó más tarde con un jonrón de Park Dong-won para igualar nuevamente el marcador. La tensión se mantuvo hasta la séptima entrada.

Allí Japón volvió a despegar con tres carreras que terminaron marcando la diferencia. Corea anotó una más en la octava, pero no pudo completar la remontada.

"Cuando logras ganar este tipo de partidos, realmente une al equipo y eleva tu nivel general como grupo", afirmó Ohtani tras el encuentro.

- Colombia en peligro -

En San Juan, Canadá debutó con autoridad al derrotar 8x2 a Colombia en el Grupo A. El encuentro estuvo marcado por errores en las bases del conjunto cafetero, que desperdició oportunidades importantes desde la primera entrada en el estadio Hiram Bithorn.

Michael Arroyo abrió el partido con un imparable, pero Colombia dejó escapar la primera carrera potencial tras una mala lectura en las almohadillas. Fue el anticipo de un juego frustrante para el equipo sudamericano, que también cuestionó la zona de strike del umpire Junior Valentine.

"No podemos venir a pasear. Tenemos que competir y reaccionar a todas las cosas que pasan en este tipo de eventos", dijo el mánager José Mosquera tras el encuentro.

Canadá aprovechó cada error. Owen Cassie conectó el primer jonrón canadiense del torneo en la segunda entrada, mientras Josh Naylor y Abraham Toro ampliaron la ventaja con batazos oportunos y disciplina en el plato.

Colombia intentó reaccionar con un doble impulsor de Harold Ramírez, pero Gio Urshela falló en un turno clave con corredores en base. En la recta final, Canadá sentenció el juego con un triple de Toro, un sencillo de Bo Naylor y un elevado de sacrificio de Denzel Clarke.

- Caída Nica y paliza a Brasil -

En el Grupo D, los Países Bajos dejaron en el terreno a Nicaragua con un dramático jonrón de tres carreras de Ozzie Albies en la novena entrada para sellar un triunfo 4x3.

"Es una derrota dolorosa", reconoció el mánager Dusty Baker tras el encuentro.

Italia, por su parte, debutó con autoridad en el Grupo B al imponerse 8x0 sobre Brasil en Houston. Tras una sólida apertura de Sam Aldegheri, los azzurri sentenciaron el partido entre la sexta y octava entrada con cuadrangulares de Dante Nori y Dominic Canzone.