Ogura se gradúa en la Catedral, Martín toma las riendas de la MotoGP

El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) se hizo este domingo con su primera victoria en MotoGP tras imponerse en el GP de Países Bajos, del que Jorge Martín (Aprilia) sale como nuevo líder del campeonato.

El madrileño, campeón del mundo en 2024, terminó en tercera posición, por detrás de su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y destrona en la clasificación general de la temporada a su compañero Marco Bezzecchi, que sufrió una espectacular caída y abandonó.

"Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho", confesó el piloto madrileño a DAZN España, en referencia al título logrado en 2024 y al 2025 plagado de lesiones que atravesó.

El Top 5 lo completaron las Ducati del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y Álex Márquez (Ducati-Gresini).

Su hermano mayor Marc Márquez (Ducati), atravesó la línea de meta en sexta posición pero fue penalizado con un puesto por superar los límites de la pista.

El dominio de Aprilia a lo largo de todo el fin de semana sobre el trazado de Assen quedó confirmado en la prueba estrella del domingo, en el que volvieron a brillar las motos del satélite Trackhouse por encima de las oficiales.

Ogura llegaba a Países Bajos todavía con el mal sabor de boca de la semana pasada en República Checa: el nipón logró entonces su primera pole position pero no pudo convertirla en victoria y terminó segundo, por detrás de Marc Márquez.

- El colombiano David Alonso gana en Moto2 -

En la "Catedral" de Assen, se invirtieron las tornas: desde la segunda posición, el japonés cabalgó hacia su primera victoria en categoría reina, que rompe una sequía para pilotos de su país de 22 años.

"Es fantástico, no tengo mucho más qué decir... Estoy verdaderamente muy contento, gracias a mi equipo", reaccionó Ogura.

Martín, que partía desde la pole, dio por bueno el podio que le coloca como nuevo líder del campeonato con 193 puntos, siete más que Bezzecchi.

Es el tercer domingo en el que el italiano no puntúa, tras la caída en Hungría, la prohibición para correr en República Checa tras su agresión a un comisario y una grave caída en Assen.

En la tercera vuelta y a casi 200 km/h el italiano se cayó durante la 3ª vuelta, en la curva 15. Fue evacuado consciente al centro médico del circuito, antes de ser trasladado al hospital de Groninga para someterse a pruebas médicas.

Por su parte Marc Márquez, vigente campeón del mundo y vencedor de los dos últimos Grandes Premios, queda a 40 puntos de Martín tras su séptima posición.

"Creo que el máximo a lo que podíamos aspirar era quinto y salimos de Assen sin ninguna lesión, que es importante", valoró el catalán de 33 años a DAZN España.

En Moto2 el colombiano David Alonso logró su primera victoria de la temporada, mientras que en Moto3 fue el español Máximo Quiles quien recibió en primer lugar la bandera de cuadros.