Ogier conquista el Rally de Chile y asume el liderato del Campeonato Mundial

El francés Sébastien Ogier se impuso este domingo en el Rally de Chile y desplazó a su compañero británico de Toyota, Elfyn Evans, del primer puesto del Campeonato Mundial (WRC).

Con tres pruebas aún por disputarse, Ogier, de 41 años, se perfila hacia un noveno título mundial, con el que igualaría la marca de su compatriota Sébastien Loeb.

Ogier aterrizó en Chile con una desventaja de nueve puntos respecto a Evans y se marchó con una ventaja de dos, tras sumar el máximo posible (35) frente a los 24 conseguidos por su compañero.

"Es exactamente lo que queríamos. A veces por la mañana me costaba despertarme, pero podemos estar contentos de cómo hemos acabado", declaró tras la llegada.

El piloto de Gap encontró su ritmo a partir del sábado, tras un inicio de rally complicado. Pero su experiencia en los tramos de tierra chilenos, a menudo resbaladizos por la lluvia, se impuso y al final aventajó a Evans por 11 segundos.

El tercer puesto fue para otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai).

Se trata de su 66ª victoria en el Mundial de Rally (WRC), certamen en el que compite desde 2008.

Aunque al inicio de la temporada tenía previsto un programa parcial, sin disputar todas las pruebas del campeonato, desde el Rally de Finlandia, a comienzos de agosto, decidió correr hasta la última cita, en Arabia Saudí, a finales de noviembre.

Con Chile suma ya cinco victorias, pese a haberse perdido tres competencias.

- Victoria completa -

Evans, en busca de su primer título mundial, no pudo hacer frente a Ogier, quien se impuso en seis de las siete últimas especiales, incluida la Power Stage final, que otorga cinco puntos extra al ganador del campeonato.

El francés también se mostró imbatible el domingo, adjudicándose los cinco puntos adicionales del "Súper domingo".

El bicampeón mundial finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) no pasó del sexto puesto y se sitúa ahora a 21 puntos de Ogier en la clasificación del campeonato.

El estonio Ott Tänak (Hyundai) terminó fuera de la zona de puntos por problemas mecánicos y quedó relegado a 43 unidades en el campeonato.

En la categoría secundaria WRC2, el francés Yann Rossel se vio obligado a ceder el título al sueco Oliver Solberg debido a problemas mecánicos.

La próxima parada del calendario será el Rally Centroeuropeo, que se disputará del 16 al 19 de octubre, sobre asfalto.