Ocon niega una pelea física tras ser apartado por Haas en el GP de México

El piloto francés Esteban Ocon negó este sábado los rumores sobre una presunta pelea física con el director de Haas, Ayao Komatsu, después de haber sido apartado por la escudería estadounidense antes de la segunda jornada del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Los rumores sobre un enfrentamiento físico entre Ocon y Komatsu circularon durante la jornada del sábado en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, después de la sorpresiva decisión de Haas de prescindir del piloto para el resto del fin de semana.

La escudería estadounidense causó estupor horas antes al anunciar que el japonés Ryo Hirakawa sustituiría a Ocon durante el resto del Gran Premio de México.

"Tras la decisión de Haas de confirmar que no participaré en el Gran Premio de México este fin de semana, deseo aportar oficialmente algunas aclaraciones en relación con ciertos artículos de prensa y las especulaciones que rodean esta situación", escribió Ocon el sábado por la noche en sus redes sociales.

"Anoche (viernes), una divergencia de puntos de vista dio lugar a una discusión entre las partes implicadas. Si bien reconozco que ese intercambio tuvo lugar, rechazo categóricamente la información o las acusaciones según las cuales se habría recurrido a algún tipo de violencia física para resolver diferencias, sean cuales sean", prosigue.

"Condeno firmemente la violencia en todas sus formas y estoy convencido de que los desacuerdos siempre deben solucionarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua", insistió el francés de 30 años.

Haas no ofreció explicaciones sobre la decisión y se limitó a precisar que el francés no estaba enfermo, a diferencia de otros pilotos relevados temporalmente de sus actividades con la prensa por motivos de salud.

Ocon termina contrato con Haas al final de la temporada tras dos campañas discretas. Este año sumó apenas siete puntos, frente a los 23 de su compañero británico Oliver Bearman.

Actualmente sin asiento para 2027, cuando la mayoría de los equipos ya tienen definida su alineación, el francés podría mantenerse vinculado a la Fórmula 1 como piloto reserva.

Formado en la academia de Mercedes, Ocon disputa su décima temporada en la categoría reina y debía alcanzar la barrera de los 200 Grandes Premios el próximo fin de semana en Brasil, una participación que ahora aparece seriamente comprometida.