Nutrición para calidad de vida

“La nutrición, y especialmente la nutrición deportiva, está en constante evolución, por lo que también requiere actualización continua, pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo con otros especialistas. Y, sobre todo, entender que detrás de cada atleta hay una persona con necesidades y circunstancias diferentes”.

De esta manera, la nutricionista dietista Eny Molina aplica sus conocimientos en el mundo deportivo. La especialista considera que, en Panamá, la nutrición deportiva es un campo lleno de oportunidades laborales.

“Existe un mercado amplio, porque cada vez vemos más personas interesadas en running, ciclismo, triatlón y otras disciplinas. Pero más allá de que sea rentable, creo que existe una necesidad real. La nutrición es uno de los pilares del rendimiento y la recuperación de un atleta. No se trata de decirle qué comer, sino de planificar su alimentación según el deporte, los entrenamientos, las competencias, sus objetivos y sus características individuales”.

Molina, quien también es atleta running, considera que “practicar un deporte me ha permitido comprender desde otra perspectiva cuánto pueden influir la alimentación, la hidratación y la recuperación en cómo nos sentimos y rendimos”.