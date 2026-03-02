Nuevas reglas, pero los favoritos de siempre en la nueva temporada de F1

El comienzo de cualquier temporada de Fórmula 1 presenta un velo de incertidumbre, y la de 2026, que comenzará este fin de semana en Melbourne, tiene el añadido de un nuevo reglamento que amenaza con cambiar la jerarquía, pero por lo visto en pretemporada, los equipos que han dominado el Mundial en los últimos años aparecen de nuevo como favoritos en la carrera por el título.

En los ensayos de pretemporada unos y otros se han acusado de esconder sus cartas y el verdadero potencial de los nuevos monoplazas, con algunos equipos aprovechándose de un vacío en el nuevo reglamento para sacar una ventaja.

El horizonte comenzará a aclararse a partir de Melbourne y a lo largo de las otras 23 carreras que componen un campeonato que contará con dos Grandes Premios en España (el tradicional en Barcelona y el nuevo en el circuito urbano de Madrid), además de las citas latinoamericanas en Brasil y México.

- Cambios profundos -

Por ahora todo hace indicar que el campeón saldrá de uno de estos cuatro equipos, los sospechosos habituales: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Pero los profundos cambios normativos en chasis y unidades de potencia, diseñados para fomentar los adelantamientos, podrían beneficiar a los otros siete equipos que han estado por detrás en estos últimos años, incluidas también las dos nuevas escuderías: Audi (sucesora de Sauber) y Cadillac.

Sólo cuando los motores empiecen a rugir en Melbourne se tendrán certezas de si Lando Norris estará en condiciones de defender su corona, si su compañero Oscar Piastri puede cambiar los papeles en McLaren, si Max Verstappen (McLaren) tiene opciones de recuperar su corona perdida, si Ferrari se ha recuperado de su mala temporada y, sobre todo, si Mercedes es el equipo que mejor ha sabido sacar partido al nuevo reglamento y confirma que tiene el mejor monoplaza.

- Mercedes en la diana -

En los entrenamientos de pretemporada, Mercedes fue el mejor, lo que llevó a alguno de sus rivales a sospechar que el constructor alemán ha encontrado una laguna en la nueva normativa de motores para aumentar su potencia y ganar hasta tres décimas por vuelta en un deporte en el que cualquier ventaja, por ínfima que sea, puede ser abismal.

"Nos han dicho que la relación de compresión (del motor) era algo ilegal, eso son tonterías, una absoluta barbaridad", declaro el patrón Toto Wolff, que tiró de ironía para defenderse: "Mañana quizá se inventen otra cosa, no lo sé: ¡he aparecido en los papeles de Epstein!, ¡vete a saber qué! ¡otra cosa absurda!".

Cuando Verstappen se quejó públicamente de los nuevos coches en Baréin, describiéndolos como "Fórmula E dopados", el piloto de Mercedes George Russell salió a defenderlos: "Los principios de base siguen siendo muy parecidos. Hay que seguir llevando el coche al límite; intentar frenar lo más fuerte posible y lo más tarde posible y mantener la mayor velocidad posible en las curvas".

Ese duelo entre Russell y Verstappen será uno de los que habrá que seguir de cerca, ya que ambos han protagonizado diversos encontronazos desde la carrera esprint de Azerbaiyán en 2022.

- Red Bull tiene un motor "fiable" -

En los últimos cuatro años, Mercedes no ha sido rival para Red Bull, pero si eso cambia este año, la rivalidad entre Russell y Verstappen podría reavivarse, aunque siguen existiendo dudas sobre la fiabilidad de los motores Ford que equipan los monoplazas de la bebida energética. No obstante, el padre del cuatro veces campeó del mundo, Jos Verstappen, que nunca se muerde la lengua, se mostró "satisfecho" con un motor que "es potente y fiable", aunque no será hasta la primera carrera cuando se verá "en qué punto está realmente".

Si Mercedes ha encontrado un vacío legal, que probablemente no se cambiará hasta el ecuador de la temporada, también se beneficiará McLaren, que está equipado con motores de la marca alemana, al igual que Williams y Alpine, equipos en los que corren el español Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto, respectivamente.

El mayor desafío para los pilotos será gestionar la batería eléctrica que ofrece un plus significativo de potencia, que puede ayudar por ejemplo a realizar un adelantamiento, pero durante un periodo muy corto tiempo.

- La incógnita Hamilton -

"Tienes una batería muy potente que no dura mucho, así que se trata de saber cuándo usarla, cuánta energía y potencia usas y cómo repartirla a lo largo de la vuelta", resumió Norris.

Una de las grandes incógnitas es el rendimiento de Ferrari, tras una temporada desastrosa que llevó a Lewis Hamilton, que no subió ni una vez al podio, a plantearse incluso la retirada, pero los cambios le han llevado a soñar, a sus 41 años, con un nuevo título y convertirse en el piloto más coronado de la historia (actualmente comparte el récord con Michael Schumacher, ambos con 7).

"Estoy reiniciado y renovado", publicó Hamilton recientemente en sus redes sociales.

El "King" no tiene por ahora intención de abdicar.