Nueva ‘piel’ hace honor al tricolor de Panamá

Redacción | La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y la marca deportiva Reebok, presentaron el pasado martes, de manera oficial, en un evento para prensa e invitados especiales, la indumentaria que utilizarán las selecciones masculinas y femeninas en todas sus categorías, Selección de Futsal y Selección de Fútbol Playa. FEPAFUT reveló el pasado 15 de septiembre, un acuerdo con Reebook para que esta marca sea el patrocinador de las selecciones nacionales de fútbol, desde enero del 2023 hasta diciembre del 2026, reemplazando a New Balance, que vistió a los jugadores de 2015 a 2022. Reebok ya patrocinó a Panamá de 1996 a 1999. La playera de local es color rojo con líneas azules en los costados y en el cuello. El pantalón y las medias también son rojas. Mientras que la de visitante es color blanca, igualmente con líneas azules. El pantalón y las medias también son blancas. Los uniformes de los porteros son color negro con gris y el otro un verde fosforescente. El logo de Reebok es color blanco en la de local y azul en la de visitante.Tanto la camiseta local como la de visitante tendrán un costo de $64.95 más el ITBMS, y estarán a la venta en Reebok.com.pa, y en la tienda Reebok de Multiplaza, Ciudad de Panamá. Se prevé que la selección sub 17 masculina estrene la indumentaria el 11 de febrero, en el clasificatorio de Concacaf al Mundial de dicha categoría, cuando enfrenten a la local, Guatemala. La ‘sele’ mayor femenina lo utilizará en la repesca al Mundial 2023, cuando enfrente el 19 de febrero ante Papúa Nueva Guinea. Mientras lamayor masculina la estrenará el 28 de marzo, cuando visite a Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf, de ganar o empatar clasificarán al Final Four de dicha competición.