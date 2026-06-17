Nueva norma desciende la altura permitida de placajes en rugby amateur

Los jugadores de rugby amateurs del mundo entero no podrán, a partir del 1 de julio, realizar placajes (tackles) por encima de la cintura o de la base del esternón, anunció este miércoles la federación internacional de rugby.

La generalización de la medida está encaminada a "reducir el número de placajes altos, que son los más propensos a provocar impactos evitables en la cabeza", explica World Rugby en un comunicado.

La instancia ratifica una medida que ya se ha experimentado durante dos años en una decena de federaciones, entre ellas Francia y Australia, que han podido aportar datos "sobre más de 150.000 placajes".

No obstante, "las federaciones conservarán la posibilidad de utilizar variaciones del reglamento en el ámbito amateur para adaptar reglas secundarias en ámbitos como el pick and go y los placajes dobles", precisa World Rugby.

"Las pruebas realizadas en todo el mundo demuestran que se trata de la decisión correcta para hacer que nuestro deporte sea más seguro y agradable para los jugadores de rugby amateur, que son el alma de nuestro deporte", declaró el presidente de World Rugby, el australiano Brett Robinson, citado en el comunicado.

A alto nivel, la reducción de la línea de placaje también se aplicará durante el Mundial sub-20, que comienza a finales de junio en Georgia.

World Rugby también realizó otros cambios, como "restricciones relativas a la entrada de los portadores de agua al campo".