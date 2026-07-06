Nottingham Forest nombra a Oliver Glasner como nuevo entrenador

El Nottingham Forest de la Premier League inglesa nombró este lunes al entrenador austríaco Oliver Glasner como nuevo entrenador.

Glasner abandonó el Crystal Palace, también de Premier League, después de haber llevado al club londinense a conquistar la Conference League europea, un año después de haber ganado la Copa de Inglaterra contra el Manchester City.

El técnico de 51 años se convierte en el quinto entrenador del Forest en un año, tras Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche y Vitor Pereira.

"Estoy encantado por unirme al Nottingham Forest como entrenador", declaró en un comunicado el austríaco.

Glasner llegó al Crystal Palace en 2024, tras haber brillado en el Eintracht Fráncfort, club con el que ganó la Europa League en 2022.

El Forest terminó en 16ª posición la pasada temporada de Premier League.