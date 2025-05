"Nos merecíamos terminar con este título", celebra 'Cuti' Romero

Cristian Romero, defensa del Tottenham, en declaraciones a la televisión española Movistar+ tras ganar la final de la Europa League ante el Manchester United (1-0):

"Ha sido una temporada dura para nuestro equipo, pero creo de verdad que nos merecíamos terminarla así porque siempre hemos dado la cara. Hoy hicimos un buen partido, tenemos que estar muy contentos porque cerramos esta temporada con un título. Parecía que iba a ser una mala temporada, pero ha cambiado porque la cerramos de la mejor manera posible".

Brennan Johnson, atacante del Tottenham y autor del único gol de la final, en declaraciones a la televisión británica TNT Sports:

"Esta temporada no fue buena para nosotros, en absoluto, pero a ninguno de los jugadores nos importa eso ahora. Este club no había ganado un trofeo en 17 años y eso significa mucho. Todos nuestros aficionados estaban dolidos, nosotros lo estábamos, sin ganar un trofeo ni ganar nada, pero estoy feliz por lograrlo hoy. Desde que llegué aquí siempre se decía que el Tottenham es un buen equipo pero que nunca consigue ganar. ¡Ahora lo hemos hecho! (...) En mi gol, sabía que la había tocado. Entonces miré hacia arriba porque es verdad que no logré tocarla limpiamente. El balón se coló en la portería, no puedo describir la sensación que viví en ese momento".

Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham, en declaraciones a la televisión británica TNT Sports:

"Esto es increíble. Hemos hecho historia, este grupo de jugadores ha hecho historia. Gracias también a Micky Van de Ven, que ha salvado un balón sobre la línea. Necesitábamos la ayuda de todos para ganar y la hemos tenido. Ahora es momento de celebrar".