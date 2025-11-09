Norris gana el GP de Brasil de F1 y abre brecha, aunque Verstappen se niega a rendirse

El británico Lando Norris, de McLaren, completó este domingo un impecable fin de semana al ganar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y abrir brecha como líder del mundial de pilotos pese a una descomunal carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Kimi Antonelli, segundo, y del Red Bull de Verstappen, tercero después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen llega a 341.

La siguiente carrera en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

- Séptimo triunfo para el líder -

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante en el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera sprint, el viernes; y había conquistado el triunfo en la mini-carrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.

Es el séptimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

Piatri perdió terreno en un carrera en la que tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos tras un incidente con Antonelli y el monegasco Charles Leclerc, en el que el piloto de Ferrari fue el más perjudicado, debiendo retirarse de la prueba.

Antonelli, por su parte, volvió a sorprender tras haber escoltado a Norris en la clasificación del sábado.

Fue la mejor figuración de la temporada para el novato italiano.

Verstappen, aunque Norris se escapa, no se rinde en su pugna por un quinto campeonato, con una espectacular remontada hasta el podio. No necesitó lluvia esta vez, como en su triunfo del año pasado, pues no hubo más que ligeras lloviznas en la jornada.

- Fiesta muy corta -

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

"¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí", se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.