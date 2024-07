Norris espera tomarse la revancha ante Verstappen en casa

Una semana después de su accidente en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 con Max Verstappen (Red Bull) cuando luchaba por la primera plaza, Lando Norris (McLaren) intentará tomarse la revancha ante sus compatriotas, este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En Silverstone, uno de los circuitos más míticos de la F1, Norris, que tuvo que abandonar en Austria mientras Verstappen pudo acabar quinto, querrá confirmar los progresos de su monoplaza, que en las últimas semanas ha ido recortando su desventaja respecto al nivel de los Red Bull.

Después de su enfado del domingo en caliente, Norris y Verstappen, muy cercanos fuera de la pista, intentaron apaciguar los ánimos el jueves antes de este Gran Premio, que clausura la primera mitad de la temporada.

"[El domingo] había adrenalina y emociones, probablemente dije cosas que no pensaba. No creo que tenga que disculparse, dije algunas cosas porque me sentía frustrado", afirmó Norris en conferencia de prensa.

Ante varias decenas de periodistas, Verstappen también intentó desdramatizar ese accidente, que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos días.

"Fue un pequeño toque que tuvo grandes consecuencias para los dos. Estuvimos hablando el lunes y llegamos a la conclusión de que nos encantó la competición. Nos gusta competir al máximo entre los dos. Ya sea en la F1 o en internet, tenemos a menudo grandes batallas y nos divertimos. Debemos continuar haciéndolo. Nos gusta y encima es bueno para la F1", sonrió la estrella neerlandesa en el encuentro con la prensa.

"Lo único que importa para mí es mantener mi relación con Lando porque somos muy amigos", concluyó 'Mad Max', que llega a Gran Bretaña con 81 puntos de ventaja sobre Norris, segundo de la general del Mundial.

- Mercedes, a confirmar -

Más allá de ese duelo, que podía ser 'arbitrado' por el australiano Oscar Piastri (McLaren), otras dos escuderías atraen las miradas en Inglaterra.

La primera de ellas en Mercedes, que consiguió el pasado domingo una victoria inesperada en Austria gracias al británico George Russell.

"Nuestras recientes mejoras, obtenidas gracias al duro trabajo del equipo, nos han permitido acercarnos a los mejores y poder capitalizar esta ocasión que se ha presentado. Queremos continuar con este buen momento y aspirar a nuevas victorias. Este fin de semana será reñido delante, esperamos estar de nuevo en el podio", explicó Toto Wolff, patrón de Mercedes.

Russell, pese a su victoria, es apenas séptimo en la general del Mundial y su compañero británico Lewis Hamilton es octavo.

- Gasly empezará último -

Ferrari se ha propuesto por su parte dejar atrás las dificultades que atraviesa desde hace un mes.

"Creo que nuestras novedades son buenas, pero ahora tenemos que hacer valer todo nuestro potencial", explicó Frédéric Vasseur, director de la Scuderia.

"Todavía no tenemos una solución mágica para todos nuestros problemas, así que no espero que estemos luchando por la victoria este fin de semana", rebajó las expectativas el piloto monegasco Charles Leclerc.

El fin de semana se presenta ya de entrada complicado para un piloto, el francés Pierre Gasly (Alpine), que tiene seguro ya comenzar la carrera desde el último lugar de la parrilla de salida, ya que tuvo que cambiar el motor de su monoplaza.

"Teníamos que cambiar la batería y aprovechamos para cambiar el motor. Es un fin de semana que se presenta ya comprometido, pero vamos a intentar prepararnos bien e intentarlo todo el domingo, pero seguro que no va a ser un fin de semana fácil al tener que salir último", admitió Gasly.