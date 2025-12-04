Norris descarta pedir ayuda a Piastri para doblegar a Verstappen

Lando Norris descartó este jueves la idea de pedir ayuda a su compañero y rival por el título Oscar Piastri en el decisivo Gran Premio de Abu Dabi del domingo, incluso si el británico dependiera del australiano para ganar el título contra Max Verstappen, el tercer candidato al cetro mundial.

Norris, de 26 años, cuenta con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y con 16 sobre Piastri antes de la última y decisiva carrera de la temporada. El británico reconoció que sí podría necesitar ayuda en ciertos escenarios, pero que no la pediría.

Tanto Norris como Piastri han dejado claro que McLaren no ha establecido órdenes de equipo para la carrera, y que ambos pilotos seguirán compitiendo por libre y en igualdad de condiciones, con idéntico apoyo por parte de la escudería.

"No creo que la pidiera porque depende de Oscar, si él estaría dispuesto", declaró Norris a los periodistas.

"No creo que dependa necesariamente de mí", puntualizó. "Es lo mismo en el otro sentido ¿Estaría yo dispuesto (a ayudar) o no? Creo que sí, simplemente porque siento que siempre soy así y es parte de quien soy".

Los tres pilotos se sentaron juntos y respondieron a preguntas, varias de las cuales se centraron en un escenario en el que Verstappen fuera primero, con Piastri en la tercera posición y Norris en la cuarta. En ese contexto, el neerlandés se proclamaría campeón del mundo, salvo que los McLaren intercambiasen posiciones, lo que coronaría a Norris.

"No voy a pedirla", insistió.

- "No es una pregunta justa" -

"No quiero pedirlo porque no creo que sea una pregunta justa, pero si así es como termina y Max gana, pues bueno. Eso será todo", continuó.

"Enhorabuena (a Verstappen) y a mirar al año que viene. No cambia nada. No cambia mi vida. Lo habrá merecido más que nosotros", concluyó.

Verstappen, que ha ganado cinco de las últimas ocho carreras, parecía ser el más relajado de los tres pilotos ante la prensa, en contraste con la tensión de Norris.

Piastri, que no pudo ganar el pasado fin de semana en Catar lastrado por una mala estrategia de McLaren, compareció calmado pero sombrío.

"No es algo de lo que hayamos hablado", declaró el australiano de 24 años, que podría ser el primer piloto de su país en proclamarse campeón del mundo desde Alan Jones en 1980.

"Hasta que no sepa qué es lo que tengo que aceptar, no tengo una respuesta", insistió sobre las posibles peticiones de ayuda.

Con cuatro mundiales ya en su haber, Verstappen ha disfrutado esta última semana de tiempo libre con su hija recién nacida.

"No esperaba estar aquí en la lucha por el título", declaró el neerlandés. "¡Pero aquí estamos! Mi padre está haciendo un rally en África y mi madre está feliz con los perros", dijo.

"Por supuesto, siempre me apoyan, y mi madre siempre enciende una vela antes de cada carrera. Supongo que confían en su hijo", añadió 'Mad Max'.