Noah Lyles gana los 100 metros en Roma con un tiempo de 9.88

El estadounidense Noah Lyles, campeón olímpico de la prueba reina de la velocidad, ganó los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Roma, este jueves, con un tiempo de 9 segundos y 88 centésimas (viento: +0,4 m/s).

Lyles, en la carrera en la que se estrenaba esta temporada en la Liga de Diamante, superó al camerunés Emmanuel Eseme (2º, 9.94) y al botsuano Letsile Tebogo (3º, 9.95), mientras que el local Marcell Jacobs, campeón olímpico de 100 metros en Tokio en 2021, fue quinto (9.99).

Hace dos semanas en Tokio, Lyles (28 años) había corrido sus primeros 100 metros del año en 9.95.

Este año 2026 no tiene grandes citas -Mundial o Juegos Olímpicos- en el calendario, por lo que la estrella del atletismo estadounidense espera "divertirse" porque "no hay ninguna presión", según dijo el propio Lyles el miércoles en su intervención ante los periodistas en la capital italiana.