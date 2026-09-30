"No hay límites": el plusmarquista de maratón Sawe quiere bajar de 1h59

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en abril en el primer maratoniano en bajar de las dos horas, pero cree que aún se puede ir más rápido y completar los 42,195 metros en menos de 1h59: "No hay límites", asegura en una entrevista a la AFP.

Este fondista de 31 años corrió en 1h59:30 el maratón de Londres en abril, derribando la mítica barrera de las dos horas, que muchos consideraban intocable.

"Sé que es posible correr por debajo de 1:59", dijo Sawe a la AFP, "si tenemos buen clima, buen marcaje de ritmo y yo estoy en buena forma".

Sawe afirmó que caerán más récords a medida que la popularidad del running se dispara y la tecnología mejora.

"No sabemos lo que nos deparan los próximos años porque quizá lleguen otras personas y hagan algo grande. Por ahora no hay límites", estimó.

- "Algo especial" -

Sawe admite que fue el primer sorprendido con su récord: "No esperaba correr por debajo de las dos horas. Quería retener mi título... Pero cuando vi (el tiempo) con mis propios ojos cuando ya casi terminaba la carrera, fue algo sorprendente para mí y estaba muy feliz y agradecido".

El ganador del maratón de Berlín de 2025 debía correr de nuevo en la capital alemana el domingo, pero se lo perdió por lesión.

"Fue duro, pero tuve que aceptarlo porque las lesiones son parte del running", señala.

Sawe espera regresar al maratón de Londres en 2027, pero a más largo plazo tiene la mirada puesta en conseguir "algo especial" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Ahora estoy convirtiéndome en alguien más grande en el atletismo, he aprendido mucho y he aprendido que la paciencia es importante y que la recuperación es importante para hacerte sentir rápido y fuerte", explicó.

El domingo en Berlín, una rotura del tendón de Aquiles en la parte final de la carrera privó seguramente a la etíope Tigst Assefa de batir el récord femenino.

Rodó a ritmo de récord mundial hasta el kilómetro 35, pero se lesionó y corrió los últimos dos kilómetros cojeando.

Tras cruzar la meta tuvo que ser ayudada para mantenerse en pie, pero pese a todo, logró la tercera mejor marca femenina de la historia.

"Cuando vi lo que pasó me quedé en shock porque estaba haciendo una gran carrera este año en Berlín. Todo era perfecto para ella... Estaba corriendo para conseguir todo por lo que había trabajado", declaró Sawe.

El keniano animó a la atleta de 29 años de pelear por el récord: "Seguro que lo hará, porque Tigst es una mujer muy fuerte y tiene una gran mentalidad. Siempre tiene el coraje de llevar sus límites más allá. Siempre ha sido una ganadora".

- "Proteger el deporte" -

La lesión no sólo privó a Assefa de entrar de nuevo en la historia, sino también de borrar un récord que muchos consideran manchado.

El 2h11:04 de Assefa quedó a poco más de un minuto del 2h09:56 establecido por la keniana Ruth Chepngetich en 2024.

Un año después, Chepngetich fue suspendida por tres años por dopaje, pero su récord sigue vigente.

Sawe ha hecho mucho también por acabar con la sombra del dopaje en el atletismo keniano, que cuenta actualmente con más de un centenar de atletas suspendidos.

Durante años, Sawe se ha ofrecido voluntariamente a someterse a exhaustivas pruebas complementarias, además de los requisitos nacionales e internacionales, promediando un test extra cada tres días.

"Incluso con todo lo que he logrado, quiero mostrar al mundo que no todos los atletas corren sucios... Hubo un tiempo en que había más dudas que confianza", admite.

"Es una buena rutina para los atletas hacerse múltiples pruebas para demostrar que están corriendo y ganando limpios. Demuestra que estamos protegiendo el deporte para el futuro", añade.

En septiembre, Nairobi fue anunciada como la primera sede africana del Mundial de atletismo, para la edición de 2029.

"Espero que sirva para dar una buena reputación a mi país y mostrar que estamos combatiendo el dopaje de muchas maneras", desea el atleta.

"Es algo especial para nosotros los kenianos... Es un momento importante tenerlo en nuestro país y lo apreciamos muchísimo", concluye.