“No creo serlo, soy un peleador”

Luego de pasar once meses en Tailandia, donde aprendió los idiomas inglés, tailandés y ruso, sumado a conocimientos y combates en artes marciales, el panameño Yovanis Decroz regresó hace unas semanas a Panamá para relanzar su carrera deportiva.

“Ser peleador profesional en Panamá, realmente no significa nada. Creo que todo atleta que quiere salir del país, no lo tiene que hacer por medio del gobierno o por organizaciones [deportivas], ya que ninguna está alineada a crear peleadores profesionales que vivan del deporte y ninguna sabe cómo hacerte llegar a la UFC”.

Es por ello que Decroz planea viajar a Tijuana, México, para realizar seis meses de entrenamientos y peleas profesionales (en las MMA), y luego seguir su preparación en São Paulo, Brasil, por dos meses y regresar a México o EEUU para el 2027. Su objetivo es claro: llegar a la cima de las MMA y alcanzar la Ultimate Fighting Championship.

“En Tijuana tengo la oportunidad de entrenar en una gran academia (@entram_gym), donde estaré rodeado de peleadores profesionales y esto es genial, ya que volveré al nivel que tenía en Tailandia. Este año, posiblemente en julio, pelearé en diferentes ligas de artes marciales mixtas en México, aún no sé en cuales, pero ya tengo propuestas”.