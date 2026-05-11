Nepal emite un récord de 492 permisos de escalada para el Everest

Nepal anunció este viernes haber emitido un récord de 492 permisos para escalar el Monte Everest.

"Hemos emitido un número históricamente alto de permisos para el Sagarmatha", dijo Himal Gautam, portavoz del departamento de turismo, a AFP, en una referencia al parque donde se sitúa el Everest.

Un equipo de alpinistas altamente cualificados, conocidos en Nepal como "médicos de la cascada de hielo", comenzó a fijar cuerdas y escaleras en el Everest en abril, para preparar la temporada de escalada de primavera.

Pero un serac, un bloque de hielo glacial, sobre la ya traicionera cascada de hielo de Khumbu interrumpió su trabajo, lo que desató temores de retrasos para la temporada en el pico más alto del mundo.

Según Gautam, la ruta se ha abierto hasta el paso de montaña del Collado Sur a 7.906 metros (26.000 pies) a través de una carretera alternativa.

"Esperamos una buena temporada", dijo a la AFP Mingma Sherpa, de Seven Summit Treks, uno de los mayores organizadores de expediciones.

El alto número de escaladores genera temores de tráfico intenso y cuellos de botella en el camino hacia la cumbre si hay menos tiempo para alcanzarla debido a las condiciones climáticas desfavorables.

En 2019 una cola masiva en el Everest obligó a los equipos a esperar horas a temperaturas bajo cero, disminuyendo los niveles de oxígeno, lo cual puede provocar enfermedades y agotamiento.

Al menos cuatro de las 11 muertes de ese año se atribuyeron al hacinamiento.

China ha cerrado la cumbre desde el lado norte del Tíbet esta temporada, lo que ha provocado un flujo adicional de escaladores en el sur.

El mayor número de escaladores que recibieron permisos esta temporada fueron de China (109), seguidos de Estados Unidos (76).

Nepal alberga ocho de los 10 picos más altos del mundo y los escaladores extranjeros que acuden en masa a sus montañas son una importante fuente de ingresos para el país.

El gobierno ha recaudado un total de 7,1 millones de dólares por los permisos del Everest.