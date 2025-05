"Necesitaba ganar partidos", dice Djokovic antes de estrenarse en Roland Garros

Ganador en Ginebra el sábado de su primer torneo esta temporada -el 100º en su trayectoria-, la leyenda Novak Djokovic (6º ATP) declaró este lunes que necesitaba "ganar partidos" antes de Roland Garros, en el que debuta el martes ante el estadounidense Mackenzie McDonald (98º).

El serbio de 38 años afirmó que se sentía "diferente" en comparación con las semanas anteriores, donde fue eliminado en su debut en los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid.

Pregunta: Antes de comenzar en Ginebra, dijo que este torneo era "muy necesario". ¿Podría explicar por qué y cómo espera que esto tenga un efecto en Roland Garros?

Respuesta: "Es muy sencillo, necesitaba ganar partidos, especialmente en tierra batida. No es necesariamente natural para mí jugar bien en los primeros torneos en esta superficie. Soy el tipo de jugador que necesita algunos partidos antes de los Grand Slam. Me siento diferente en comparación con hace dos o tres semanas. Jugaba bien incluso antes del torneo de Madrid. Pero si pierdes uno o dos partidos consecutivamente, empiezas a dudar de tu juego y no quieres estar en ese estado mental al entrar en un Grand Slam".

P: Durante el homenaje a Rafael Nadal ayer, se encontró con Andy Murray (que ya no es su entrenador). ¿Fue divertido o extraño? ¿Bromeó sobre el hecho de que desde entonces ya ha ganado un título?

R: "Sí, me felicitó y dijo 'ahora que tienes un entrenador de verdad, es estupendo, están ganando torneos' (Djokovic declaró antes de Ginebra que no necesitaba "un entrenador" en este momento). Estaba bromeando, pero como sabes, Andy es una persona increíble, con quien pasé la mayor parte de mi carrera en el circuito, desde los 12 años hasta los últimos días de su carrera. Que se uniera a mi equipo para intentar tener esta relación jugador-entrenador, fue realmente increíble para el tenis y para nosotros dos. Me divertí mucho aunque quizás no tuvimos el éxito que ambos deseábamos o que la gente esperaba".

P: Durante el homenaje, estaban los cuatro fantásticos (Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic). Es el último aún en actividad. ¿Qué ha sentido, ve que pronto será el final del viaje?

R: "Honestamente, también estaba pensando en mi propio fin de carrera durante el discurso de Rafa. Una parte de mí está orgullosa de estar todavía aquí continuando pero al mismo tiempo, estoy un poco triste de que se hayan ido, esos chicos fueron una de mis mayores motivaciones para jugar tan intensamente durante tanto tiempo. Me gustaría algún día tener este tipo de momento donde pueda decir adiós al mundo del tenis. Pero no he pensado en una fecha exacta".