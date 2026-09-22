Nathalee Aranda gana el primer oro de Panamá en los Juegos Suramericanos 2026

La atleta colonense Nathalee Aranda ganó la medalla de oro para Panamá en el salto de longitud de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una marca de 6.48 metros.

Aranda superó a la chilena Javiera Musalem, quien obtuvo la plata con 6.32 metros, y a la brasileña Leticia Oro, que se quedó con el bronce con 6.10 metros.

La panameña consiguió además los cuatro mejores saltos de la competencia y registró una marca de 6.48 metros con viento favorable de 0.8 m/s.

Con esta actuación, Aranda consiguió la primera medalla de oro de Panamá en la competencia que se desarrolla en Santa Fe, Argentina.

El exatleta panameño Irving Saladino, primo de Aranda, la felicitó a través de sus redes sociales por la conquista de la medalla.