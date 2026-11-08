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Natalia Pérez finaliza su participación en taekwondo en Dakar 2026

Natalia Pérez finaliza su participación en taekwondo en Dakar 2026
Redacción Web
08 de noviembre de 2026

El Comité Olímpico de Panamá informó que la taekwondista panameña Natalia Pérez culminó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de caer 0-2 ante la croata Petra Uglešić en los cuartos de final de la categoría -44 kilogramos.

La representante panameña llegó a esta instancia de la competencia juvenil, en la que tuvo la oportunidad de medirse ante atletas de diferentes países y demostrar su preparación en el tatami.

Aunque no logró avanzar a las semifinales, esta participación representa una experiencia importante para su carrera deportiva, al permitirle sumar aprendizaje y roce internacional de cara a sus próximos compromisos.

De esta manera, Pérez continúa su proceso de formación con miras a fortalecer su rendimiento y afrontar nuevos desafíos en el taekwondo.

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