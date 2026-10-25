Naomi Osaka podría colgar la raqueta si se lo pidiese su hija

La antigua número uno del mundo Naomi Osaka sembró dudas sobre su futuro este domingo al afirmar que consideraría dejar el tenis si su hija de tres años se lo pidiese.

La cuatro veces campeona de Grand Slam, originaria de Japón, estuvo 15 meses alejada de las pistas luego del nacimiento de su hija Shai, antes de regresar en 2023.

Actualmente se halla en Tokio para disputar el torneo WTA 500 de la capital nipona (26 octubre-1 noviembre).

La jugadora de 29 años, 19ª del mundo, aseguró que la maternidad le ha hecho cambiar sus prioridades.

"Es duro, a veces pienso en mi futuro y a menudo me pregunto cuánto tiempo voy a seguir jugando", declaró. "Porque si mi hija dijera que no quiere que viaje tanto, no soy el tipo de persona que ignoraría eso", sentenció Osaka, que ya se había alejado del tenis en 2021 para proteger su salud mental.

"Mi hija es mi prioridad más grande", sentenció.