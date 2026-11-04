Nadadores panameños destacan en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los nadadores panameños Raúl Antadillas y Karla Carrizo representan al país en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde han tenido participación en las pruebas de natación.

Antadillas logró avanzar a la final de los 200 metros combinados, tras ocupar el tercer lugar de su heat con un tiempo de 2:12.72 minutos. Además, consiguió el séptimo mejor registro de la clasificación, asegurando su participación en la siguiente ronda de la competencia.

Por su parte, Karla Carrizo completó su segunda presentación en el certamen, esta vez en los 50 metros libre, donde registró un tiempo de 28.19 segundos y ocupó el octavo lugar de su heat eliminatorio. Con este resultado, se ubicó en la posición 29 de la clasificación general, entre 68 atletas participantes.

Ambos deportistas continúan representando a Panamá en esta cita juvenil, que reúne a atletas de diferentes países en Dakar, Senegal.