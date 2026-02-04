Nacional de Ajedrez por Categorías Impares 2026

Redacción | El ajedrez panameño busca a nuevos campeones, es por ello que la Federación Panameña de Ajedrez (FPA) anunció la celebración del Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, del 26 de febrero al 1 de marzo, en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

El evento juvenil más esperado del calendario técnico fue diseñado para reunir a los mejores talentos emergentes del país, compitiendo en las categorías Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-17.

Esta cita no solo busca coronar a los campeones nacionales, sino también fomentar la disciplina, el pensamiento estratégico y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones de ajedrecistas panameños. Luis Esquivel Golcher, presidente de la FPA, destacó la importancia de este encuentro para el crecimiento del nivel competitivo en el país.

“Invitamos a todos los clubes y jóvenes atletas de Panamá a ser parte de esta gran fiesta del ajedrez. Nuestro objetivo es seguir masificando este deporte y elevar el nivel técnico de nuestros jugadores”, señaló Esquivel Golcher.

Debido a la alta demanda y para garantizar la excelencia organizativa, el evento contará con cupos limitados para 300 jugadores. Los interesados deben asegurar su participación a la brevedad posible a través del portal oficial de la FPA. Inscripciones: https://campeonatoimpar2026.ajedrez.com.pa/