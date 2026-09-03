Nace oficialmente la categoría Prospec Series by Changan en una jornada histórica para el automovilismo panameño

Autódromo Panamá vivió una de las jornadas más importantes de los últimos años para el automovilismo nacional. En un mismo fin de semana, miles de aficionados y familias se dieron cita para disfrutar de una fecha doble que combinó el nacimiento oficial de una nueva categoría, ProSpec Series by Changan, con una jornada decisiva de TCR Panamá Copa Davivienda, la principal categoría de autos turismo del país.

El evento confirmó el gran momento que atraviesa el automovilismo panameño, reuniendo en una sola fecha a pilotos de distintas categorías, generaciones y nacionalidades, ante un público que llenó las gradas y los espacios del autódromo para vivir en familia una jornada de adrenalina, competencia y entretenimiento.

El gran protagonista del fin de semana fue el debut oficial de ProSpec Series by Changan, el nuevo serial que se suma a la oferta del automovilismo nacional bajo un concepto claro: garantizar la igualdad de condiciones entre todos los autos, para que sea el talento y la habilidad de cada piloto lo que marque la diferencia.

Desde su primera clasificación, la categoría dejó en evidencia una competencia sumamente pareja entre todos sus participantes. Con un novedoso formato de Super Pole, dos mangas disputadas en condiciones completamente distintas —una en pista seca y otra bajo lluvia— y una confiabilidad mecánica del 100%, ningún vehículo presentó problemas mecánicos en toda la fecha, la nueva monomarca superó ampliamente las expectativas en su presentación oficial.

Ian León conquistó la primera Super Pole de la historia de la categoría con un tiempo de 1:22.923, escoltado muy de cerca por Carlos Párraga (1:23.398) y Roger Velásquez (1:23.716).

En carrera, Carlos Párraga fue la gran figura, al imponerse en ambas mangas —incluyendo la disputada bajo lluvia— y sumar el máximo de 24 puntos, convirtiéndose así en el primer líder del campeonato de ProSpec Series by Changan.

Otro de los grandes momentos de la fecha lo protagonizó Sofía Calderón, quien con apenas 14 años debutó con una actuación sobresaliente que la llevó a la cuarta posición general con 16 puntos, demostrando gran madurez al volante bajo las exigentes condiciones de lluvia y convirtiéndose en uno de los nombres a seguir en la temporada.

Tabla de posiciones tras la fecha inaugural:

1. Carlos Párraga – 24 puntos

2. Ian León – 18 puntos

3. Andrés Pinto – 18 puntos

4. Sofía Calderón – 16 puntos

5. Roger Velásquez – 15 puntos

6. Vladimir Bonilla – 13 puntos

Mientras ProSpec Series vivía su bautizo de fuego, TCR Panamá Copa Davivienda protagonizó una jornada cargada de emoción, cambios de última hora y, sobre todo, la coronación anticipada de su campeón.

La fecha comenzó con Juan Carlos Leroux como gran protagonista, tras adjudicarse la pole position y ganar las dos primeras mangas. Sin embargo, una exclusión anuló sus resultados y lo dejó fuera de la tercera carrera, reconfigurando por completo la clasificación de la jornada.

Con este nuevo escenario, Rodrigo Pfluker, compartiendo el auto No. 47 junto a Alberto Pinto, se quedó con la victoria de la fecha al mando de un Honda, sumando 32 puntos gracias a un tercer lugar en la primera manga y dos triunfos consecutivos en las mangas dos y tres.

Pero la gran noticia del fin de semana fue la consagración de Luis “Lucho” Ramírez como Campeón 2026 de TCR Panamá Copa Davivienda. Con 145 puntos en la tabla general, Ramírez aseguró matemáticamente el título cuando todavía resta una fecha para el cierre de la temporada.

Clasificación general tras la fecha:

1. Luis “Lucho” Ramírez – 145 puntos (Campeón 2026)

2. Mario Bárcenas – 93 puntos

3. Carlos Herrera / Diego Ciantini – 92 puntos

4. Alberto Pinto / Rodrigo Pfluker – 73 puntos

Aunque el título ya tiene dueño, la última fecha de la temporada promete mantener la intensidad, con importantes posiciones del campeonato todavía en disputa.

Para cerrar con broche de oro, DJ Fany puso ritmo a la tarde-noche con un set que animó a grandes y chicos, convirtiendo el cierre del evento en una verdadera fiesta y coronando una jornada que combinó velocidad, competencia y entretenimiento familiar de principio a fin.

La combinación de automovilismo de alto nivel, actividades para todas las edades y un entorno pensado para el disfrute familiar reafirmó a Autódromo Panamá como un punto de encuentro para los aficionados al motor y sus seres queridos, consolidando este tipo de eventos como una opción de entretenimiento cada vez más consolidada en el calendario nacional.

Entre el nacimiento de una nueva monomarca, la coronación de un campeón, un Pit Party a toda casa, sorpresas en el escenario, una emotiva premiación y un cierre a ritmo de DJ Fany, la jornada en Autódromo Panamá quedará marcada como una de las fechas más completas y memorables del automovilismo panameño en 2026.

ProSpec Series by Changan inicia su historia con un debut impecable; TCR Panamá Copa Davivienda ya tiene a su campeón antes de la última fecha; y el público panameño, en familia, demostró una vez más su pasión por el motor.