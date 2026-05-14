Musetti, semifinalista en 2025, es baja para Roland Garros

El especialista italiano en tierra batida Lorenzo Musetti anunció este miércoles que no competirá en Roland Garros, donde fue semifinalista el año pasado, por una lesión en el muslo.

Tras su eliminación el martes en octavos de final del Masters 1000 de Roma, el tenista diestro de 24 años se sometió a "exámenes médicos que revelaron una lesión en el músculo recto femoral", un músculo del muslo, indicó en su cuenta de Instagram.

Durante su derrota contra Casper Ruud, Musetti sufrió molestias en el muslo izquierdo que requirieron la intervención del equipo médico del torneo.

El tratamiento de su lesión exige "unas semanas de reposo y recuperación", precisó el italiano en su publicación.

"Esto significa que no podré jugar ni en Hamburgo (17-23 de mayo) ni en Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), una noticia terriblemente difícil de encajar", lamentó el ex número cinco del mundo, que ya ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de su carrera.

En enero, Musetti se había visto igualmente obligado a abandonar en los cuartos de final del Abierto de Australia debido a una lesión en el muslo derecho, cuando dominaba por dos sets a cero al diez veces vencedor del torneo, el serbio Novak Djokovic.

Su baja para la cita parisina se suma a la del defensor del título Carlos Alcaraz, número dos mundial, que se está recuperando de una lesión en la muñeca derecha.

Musetti se enfrentó a Alcaraz en semifinales de Roland Garros el año pasado y se retiró por una lesión.

Cuartofinalista en París en 2022 y 2023, el danés Holger Rune (ex número cuatro del mundo, actualmente nº 40) anunció a su vez el lunes que renunciaba a disputar los torneos parisino y hamburgués.

El diestro de 23 años está alejado del circuito desde que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en la semifinal del ATP 250 de Estocolmo, en octubre de 2025.