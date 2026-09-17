Murillo y su reencuentro con el pasado

El lateral panameño Michael Amir Murillo tendrá hoy (2:00 p.m., hora en Panamá) un reencuentro especial con su exequipo, el Olympique de Marsella francés, cuando su actual club, el Beşiktaş turco, lo reciba en el Tüpra Stadium, de Estambul, en la jornada 1 de la fase de liguilla de la UEFA Europa League.

Murillo debutó a finales de septiembre de 2023 con el conjunto marsellés, donde tuvo actuaciones entre aceptables y sobresalientes, pero tras la llegada del entrenador italiano Roberto De Zerbi, su rendimiento fue duramente juzgado.

Llegó al punto, que el DT aseguró, en su momento, que el canalero “no tiene hambre” suficiente para jugar. Ante esto, Murillo salió del Marsella en febrero pasado y se incorporó al Besiktas. De Zerbi, al poco tiempo también abandonó a la escuadra francesa y esta temporada dirige al Tottenham inglés.

“Todos vieron que tuve un problema con el entrenador”, dijo Murillo ayer en conferencia de prensa. “No tuvo nada que ver con el club ni con el equipo. Creo que fue simplemente algo personal por parte del entrenador y, en cierto modo, lo sentí como una falta de respeto”. Añadió que “prácticamente me obligaron a dejar el club, y así fue como terminé en el Beşiktaş...Para mí es un privilegio poder representar a Beşiktaş”.