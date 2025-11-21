Mundial: Listos repechajes intercontinental y europeo

La FIFA realizó ayer los respectivos sorteos que definieron el camino de las selecciones nacionales de fútbol en los repechajes intercontinental y europeo, de marzo próximo, por las últimas seis plazas a la Copa del Mundo FIFA 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, entre junio y julio.

En la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el ‘destino’ colocó a Italia, tetracampeona del mundo, como rival de Irlanda del Norte, en una semifinal de la Ruta A de este ‘Playoff’, mientras que la otra semi, tendrá a Gales-Bosnia y Herzegovina.

En la repesca de Europa se jugarán las semifinales, el 26 de marzo de 2026, y las finales, el 31 de marzo, a partido único, hasta completar los cuatro billetes del continente disponibles para el Mundial de 2026. En ese sentido, las otras eliminatorias quedaron así: Ucrania-Suecia y Polonia-Albania, en la Ruta B; Turquía-Rumanía y Eslovaquia-Kosovo, en la Ruta C; y Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda, en la Ruta D.

Mientras que, en el repechaje intercontinental, que entrega también en marzo otros dos boletos para el Mundial: Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y Bolivia, a Surinam, en las semifinales a partido único. El ganador del primer enfrentamiento se verá las caras con la República Democrática del Congo y el vencedor del segundo, con Irak, ya que estos dos últimos conjuntos están exentos de disputar las ‘semis’ por ser cabezas de serie.

Estos duelos, establecidos como un ‘minitorneo’, tendrán como escenario las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, del 23 al 31 de marzo. Los 6 equipos logren su boleto en estas repescas completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial.