Mundial a la vista

La Selección Nacional Femenina de Futsal de Panamá inició su preparación de cara a la Copa del Mundo FIFA 2025, en Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

La Federación Panameña de Fútbol anunció ayer que el equipo ya arrancó los entrenamientos desde el pasado 9 de septiembre, en un horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en Vía Tocumen, Ciudad de Panamá.

La federación también expresó, en un comunicado, que Gabriel Estrada, Coordinador de la Selección de Futsal Femenino de Panamá, y Amarelis de Mera, directora técnica de la escuadra nacional, representarán al país en el sorteo oficial que definirá la conformación de los grupos para esta primera edición del Mundial de Futsal Femenino.

Dicho sorteo se realizará el 14 de septiembre en Manila, capital de Filipinas, a las 5:00 p.m. hora local (4:00 a.m. hora de Panamá). Durante su estadía en Filipinas, la cual será hasta el 18 de septiembre, la delegación panameña recorrerá las sedes del torneo y las canchas de entrenamiento el día 16, como parte de la planificación previa que permitirá afinar detalles logísticos y deportivos de cara a la participación de Panamá en este certamen.

De igual forma, se indicó que mientras que de Mera esté fuera del país, el conjunto quedará comandado por su asistente técnica, Sumara Samuels y el resto de su cuerpo técnico. Las prácticas están planificadas en mantenerse activas durante todo septiembre y octubre.