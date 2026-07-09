Mulino inaugura la Ciudad Deportiva de Changuinola

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves 9 de julio, la Ciudad Deportiva de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro. El complejo cuenta con una piscina olímpica, un centro de alto rendimiento y gimnasio integrado, en su primera etapa.

“Sé muy bien que la infraestructura es necesaria para nuestros deportistas. Esto no es un gasto, es una inversión en el talento deportivo de los bocatoreños. Estamos dándole vida a un proyecto, ahora debemos apoyar más a los deportistas a que puedan jugar en equipo, para que puedan desarrollar el cuerpo y la mente, lo que es fundamental para el futuro”, indicó Mulino.

El mandatario afirmó que en el próximo presupuesto de la nación se estructurarán los fondos para hacerle frente a obras adicionales al complejo.

En ese sentido, el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, señaló que para 2027 se ha visualizado la segunda fase del proyecto, que contará con dormitorios, pensados para las selecciones deportivas, una cancha de fútbol (con medidas FIFA), y en una tercera fase, construir un cuadro de pequeñas ligas.